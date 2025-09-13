Haberler

Ayrılmak isteyen hemşire sevgilisi ile erkek kardeşini vurup, intihar etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir erkek, sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen 1 çocuk annesi kadın ile erkek kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 35 yaşındaki bir çocuk annesi İpek Genç ile 23 yaşındaki kardeşi Abdullah Barış Genç'in, Kartepe ilçesinde oturdukları apartmanın girişinde Erhan Derse tarafından önleri kesildi.

Erhan Derse, yanında getirdiği silahını çıkartarak kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi olduğu ileri sürülen İpek Genç'e ateş etti. Daha sonra Abdullah Barış Genç'i de vuran Derse, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
