Kızı, nişanlısıyla kaçan annesinden şikayetçi olmadı

Kızı, nişanlısıyla kaçan annesinden şikayetçi olmadı
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Kayseri'de Dilek Şahin, nişanlısı Cuma Doğan ile kaçan annesi Güldane Şahin'den şikayetçi olmadı. Nişanlısının her zaman kendisini dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden Dilek Şahin nişanlısından şikayetçi olurken annesinin kendisine şiddet uygulamadığını söyledi.

Türkiye'nin günlerce konuştuğu yasak aşk skandalında yeni gelişmeler yaşandı. Kayseri'nin Develi ilçesinde bir annenin engelli kızının nişanlısıyla kaçtığı olayda taraflar hakim karşısına çıktı.

YASAK AŞK SUÇLAMALARINI REDDETTİLER

Develi 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müştekiler Dilek Şahin (25) ve babası Turan Şahin (52) ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar Güldane Şahin (46) ve Cuma Doğan (21) ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Savunmalarında gönül ilişkisi yaşadıklarını kabul eden sanıklar Güldane Şahin ve Cuma Doğan suçlamaları reddetti.

ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur Dilek Şahin beyanında, sanık Cuma Doğan ile geçen yıl nişanlandığını söyledi. Sonrasında Doğan'ın kendisini her zaman dövdüğünü ve tehdit ettiğini iddia eden Şahin, sanık annesi Güldane Şahin'in ise kendisine şiddet uygulamadığını ifade etti. Hırsızlık iddiasına ilişkin bilgisi olmadığını dile getiren Dilek Şahin, sanık Cuma Doğan'dan şikayetçi olduğunu, annesinden ise şikayetçi olmadığını belirtti.

"KAÇARKEN EVDEKİ ALTINLARI GÖTÜRDÜLER" İDDİASI

Müşteki Turan Şahin ise birlikte kaçan 2 sanığın, evinde bulunan 14 tam altın, 1 bilezik, 19 bin 500 dolar ve 35 bin lirayı çaldığını ileri sürdü. Bunların toplam değerinin 1 milyon 226 bin 900 lira olduğunu öne süren Şahin, zararının giderilmediğini kaydederek, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

CEZALARI BELLİ OLDU

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 2 sanığın da iddianamede belirtilen suçlardan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma hakimi tarafından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, beraatlarını ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme hakimi, sanık Güldane Şahin'e "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay, "nitelikli basit yaralama" suçundan 13 ay 15 gün hapis cezası, sanık Cuma Doğan'a "Birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 6 ay ve "Nitelikli basit yaralama" suçundan da 9 ay hapis cezası verdi.

HIRSIZLIKTAN BERAAT

Mahkeme, 2 sanığın "hırsızlık" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatına karar vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Engelli kızı Dilek Şahin'in nişanlısıyla kaçan anne Güldane Şahin ve damat adayı Cuma Doğan sosyal medya ile televizyon kanallarına yansıyan görüntüleri, dillendirilen iddialar ve şikayet sonrası şüpheliler İstanbul'da gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı. Dosya yetkisizlik kararıyla Develi Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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