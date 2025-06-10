Kızı Nehir Zeyrek'ten Ferdi Zeyrek'e duygusal veda: Bana hep 'Baban varsa sorun yok' derdi

Elektrik akımına kapılması sonucu kalbinin durmasının ardından hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

KIZI NEHİR ZEYREK'TEN FERDİ ZEYREK'E VEDA

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasına veda etti.

"ASLA YALAN SÖYLEMEZDİ"

Nehir Zeyrek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Benim babam nasıl biriydi biliyor musunuz? Dürüsttü. Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi. Çalışkandı. Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi. Annemle birlikte kızardık bazen: 'Seni hiç göremiyoruz' derdik. O ise hep aynı cevabı verirdi: 'Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.' Ama o 'bir aylar' hiç bitmedi.

"BİZE VAKİT AYIRAMADIĞINDA MAHCUP OLURDU"

Manisa'yı çok severdi. Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı. Her şeyiyle kucaklardı. Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi. Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı. Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu. Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek, bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.

"BANA HEP ŞUNU DERDİ: ' BABAN VARSA SORUN YOK.' AMA BENİM ARTIK BİR BABAM YOK"

Bana hep şunu derdi: 'Baban varsa sorun yok.' Ama benim artık bir babam yok. Şimdi odamdayım. Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım. Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz.

"TOPARLANMALIYIZ Kİ, HESABINI SORABİLELİM"

Toparlanacağız. Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim. Babacığım, eğer beni görüyorsan. Sen, bu dünyada en çok sevdiğim insandın. Hala öylesin.

"İSTEDİĞİN GİBİ, HAFTAYA O SINAVA GİRİP MİMAR OLACAĞIM"

Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin."

Nehir Zeyrek'in paylaşımı şu şekilde;