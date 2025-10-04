Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Manisa'da camide 2 erkekle cinsel ilişki yaşadığı tespit edilen 16 yaşındaki kız kardeşini darbedip üzerine kaynar su döken ağabeyin yeni videosu ortaya çıktı. Videona ağabey yaptıklarını "Namus meselesi" diyerek savundu.

CAMİDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Mutlu Mahallesi'nde bulunan Lalapaşa Camii'nin imamı, 29 Eylül Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında, imam odasının kilidinin kırıldığını gördükten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, yapılan incelemede, 2 erkek 1 kızın cami kapısını zorlayarak içeri girdiği ve içeride cinsel ilişki yaşadıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin T.G., M.E.A. ve kız çocuğu S.A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, T.G. ve M.E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayın ardından açıklama yapan Manisa Valiliği, "Manisa Emniyet Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine; 29.09.2025 günü saat 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi Lalapaşa Camii'ne kimliği belirsiz şahısların kapı kilidini kırarak girdiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunduğu bilgisi alınmış, konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren şahısların T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) olduğu tespit edilerek 3 şüpheli şahıs yakalanmış, sevk edildikleri adli makamlarca S.A. (16) isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, T.G. (21), M.E.A. (18) isimli 2 şüpheli şahıs tutuklanmıştır. Manisa halkının huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ŞİDDET UYGULADI, ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ VE AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ

Öte yandan olayın ardından ağabey İ.A. ise kız kardeşi S.A.'ya şiddet uyguladı. O anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alan İ.A., kız kardeşinin üzerine kaynar su dökerek, ayaklarını öptürdü. O anları sosyal medyada paylaşan İ.A., büyük tepki topladı. Görüntülerde, İ.A.'nın S.A.'ya "Kapanacaksın, ayağıma kapan özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu döktüğü, kız kardeşinin saçından tutarak şiddet uyguladığı anlar yer aldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından harekete geçti. Polis ekipleri, İ.A.'yı da yakalayıp gözaltına aldı.

"NAMUS MESELESİ"

İ.A,gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayı namus sebebiyle gerçekleştirdiğini belirterek, "Ben yanlış bir şey yapmadım arkadaşlar" diyerek kendini savundu. Videonun devamında ise genç kızın ağabeyi ve babasının kendilerine tepki gösterenlere küfürler savurduğu görüldü.