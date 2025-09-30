Haberler

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi! İsviçre'den Hırvatistan'a uzanan operasyon

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi! İsviçre'den Hırvatistan'a uzanan operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'dan Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum; bizden kaçamayacaksınız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun Gürcistan, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, İsviçre ve Hırvatistan'dan ülkemize getirildiğini duyurdu. Uluslararası seviyede aranan K.I., O.E., F.A., Y.E., Ö.G., Y.K.Ç., N.Ç., A.A., ve L.C.B isimli şahıslar yakalanarak ülkemize iadelerinin sağlandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Bir bir yakalayıp geri getireceğiz. Her zaman olduğu gibi tekrar söylüyorum; bizden kaçamayacaksınız!" dedi.

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi! İsviçre'den Hırvatistan'a uzanan operasyon

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI, KASTEN ÖLDÜRME...

Operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

"Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan K.I. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Konutta Geceleyin Yağma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan O.E. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan F.A isimli şahıs Gürcistan'da,

"Kasten Öldürme ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.E. isimli şahıs Almanya'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ö.G. isimli şahıs Almanya'da,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Y.K.Ç. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.Ç isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde,

"Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs İsviçre'de,

"Uyuşturucu Maddeyi Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Olarak Ülke İçinde Satmak, Bulundurmak" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan L.C.B. isimli şahıs Hırvatistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"HANGİ BÜLTENLE ARANIRSA ARANSIN SUÇLULARI YAKALAYIP ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Asayiş Daire Başkanlığımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Yorumlar (4)

Had Bildiren:

Sayın bakanım helal olsun geldiğinden beri hepsinin tepesine çöküyorsun. Senden önceki zat meydanlarda çıkıp bas bas bağırmak harici ne yapmış neden uğraşmamış bunlarla senin kadar? neden bunların hepsi bu dönemde palazlanmış ? soruşturma açılması gündemde mi?

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
albatros :

bravo büyük başarı. bir de içeridekileri yakalasanız? adamın 50 suçu var elini kolunu sallaya sallaya geziyor...

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
8y6kjfrwmd:

Oe yakalanmış

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Serkan Kaplan:

Bilemiyorum Altan.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
