Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesine bağlı Kızılırmak Caddesi'nde yer alan Kırıkkale OSB'de faaliyet gösteren Bahadır Kimya fabrikasında saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Madeni yağ, antifiriz, aeresol sprey gibi ürünlerin üretildiği kimya fabrikasında alevler kısa sürede her yeri sardı.

DUMANLAR ŞEHRİN DİĞER UCUNDAN GÖRÜLÜYOR

Fabrikadan gökyüzüne yükselen siyah dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yangın sırasında patlama sesleri de duyuldu.

FABRİKA VE ÇEVRESİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, fabrika ve çevresindeki diğer iş yerleri de tahliye edildi.