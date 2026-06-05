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Hakan Safi, Mason Greenwood'u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık

Hakan Safi, Mason Greenwood'u açıkladı: 4 yıllığına anlaştık
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Marsilya forması giyen dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma sağladıklarını duyurdu. Safi, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum” diye konuştu.

  • Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yapıldığını açıkladı.
  • Hakan Safi, projelerinde Paolo Maldini'nin yer aldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de başkanlık yarışı tüm hızıyla sürerken, adaylardan Hakan Safi taraftarları heyecanlandıracak dev bir transfer hamlesini kamuoyuna açıkladı.

MASON GREENWOOD İLE 4 YILLIK ANLAŞMA

Kulübün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kameraların karşısına geçen Safi, Marsilya'da oynayan yıldız kanat oyuncusu Mason Greenwood ile el sıkıştıklarını duyurdu.

İngiliz oyuncu ile uzun vadeli bir planlama yaptıklarını ve 4 yıllık bir kontrat imzalandığını belirten Hakan Safi, Greenwood transferiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir."

"YILDIZ OYUNCU SÖZÜMÜ TUTTUM, MALDİNİ İLE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYORUZ"

Adaylık sürecinde camiaya verdiği büyük transfer sözünü yerine getirdiğini vurgulayan Safi, projelerinde dünyaca ünlü futbol efsanesi Paolo Maldini'nin de yer aldığını açıkladı. Hakan Safi, konuşmasını, "Yıldız oyuncu getireceğim dedim. Bugün burada sözümü tutmanın haklı gururunu yaşıyorum. Kıymetli dostum Paolo Maldini de burada. Biraz ayağında sorun var, futbolculuktan kalma sorun da olabilir. (Gülerek) Kendisiyle geleceğin Fenerbahçe'sini şekillendiriyoruz." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com
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