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Adalet Bakanı Gürlek: 15 bin yeni personel alımı yapılacak

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Adalet Bakanı Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle adalet teşkilatına 15 bin yeni personel alınacağını duyurdu. 8 bin adliyelerde, 6 bin 100 cezaevlerinde, 900 icra katibi olarak görev yapacak. Başvurular 7-22 Haziran'da e-Devlet üzerinden.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği üzere adalet teşkilatımızı daha da güçlendiriyor, ailemize 15 bin yeni çalışma arkadaşı katıyoruz. Merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilecek yeni personelimizle, adalet hizmetlerimizin hız ve etkinliğini daha da artırıyoruz. Sözleşmeli personellerimizin 8 bini adliyelerimizde, 6 bin 100'ü Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve 900'ü icra katibi olarak icra dairelerimizde istihdam edilecek. İlan detaylarımız 6 Haziran'da Resmi Gazete'de ve Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanacak. Adaylarımız başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında e-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecekler. Tensipleriyle bizlere bu imkanı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza adalet teşkilatımız adına şükranlarımı arz ediyor, adalet ailemize katılacak tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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