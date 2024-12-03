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Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı

Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı
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Kocaeli İzmit'te kirasını ödemediği gerekçesiyle ev sahibinin evden çıkarmak istediği kiracı, evi ateşe verdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı.

Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı

Dün saat 23.00 sularında Bekirdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Baykal'a ait evde kalan kiracı bir süredir kirasını ödemeyince, ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istedi.

Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı

Uzun süredir eve de uğramayan, eşyalarını da almayan kiracı, akşam saatlerinde geldiği daireyi ateşe verdi.

Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı

Alevleri fark eden bir taksi şoförünün haber vermesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı

"KENDİ EŞYALARINI TUTUŞTURAMADI, PERDEYİ YAKTI"

Kiracılarının 3 aydır eve gelmediğini, kira da ödemediğini söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, "3 aydan beri eve gelmiyorlar. Bugün eşyaları alacaktı almadı, dün alacaktı almadı. Bu akşam da geldiler evi yaktılar, kaçtılar. Yatıyordum, arabanın sesine kalktım. Balkondan baktım, dışarıya koydukları kendi eşyalarını yakmaya çalışıyorlar. Onu yakamadılar, perdeyi tutuşturdular. Ben aşağıya inene kadar kaçtılar" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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