Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi yaktı.

Dün saat 23.00 sularında Bekirdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İbrahim Baykal'a ait evde kalan kiracı bir süredir kirasını ödemeyince, ev sahibi kiracısını evden çıkarmak istedi.

Uzun süredir eve de uğramayan, eşyalarını da almayan kiracı, akşam saatlerinde geldiği daireyi ateşe verdi.

Alevleri fark eden bir taksi şoförünün haber vermesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

"KENDİ EŞYALARINI TUTUŞTURAMADI, PERDEYİ YAKTI"

Kiracılarının 3 aydır eve gelmediğini, kira da ödemediğini söyleyen ev sahibi İbrahim Baykal, "3 aydan beri eve gelmiyorlar. Bugün eşyaları alacaktı almadı, dün alacaktı almadı. Bu akşam da geldiler evi yaktılar, kaçtılar. Yatıyordum, arabanın sesine kalktım. Balkondan baktım, dışarıya koydukları kendi eşyalarını yakmaya çalışıyorlar. Onu yakamadılar, perdeyi tutuşturdular. Ben aşağıya inene kadar kaçtılar" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.