Trafik kavgasında bıçaklandı, 'Tamam ben suçluyum, ne gerek vardı' diye serzenişte bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'nde öğle saatlerin otomobille motosikletin karıştığı kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü araçta bulunan Necati A. ve Turgut A.'yı kol ve bacağından bıçakla yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekip, Necati A. ve Turgut A.'yı yaralayan şahsı gözaltına aldı. Saldırgan şahıs ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

SALDIRGANA "TAMAM BEN SUÇLUYUM, NE GEREK VARDI" DİYE SERZENİŞTE BULUNDU

Bu sırada bacağından yaralanan ve yerde sağlık ekibi bekleyen yaralılardan biri diğer yaralıya, "Önce sen git evladım, ben zaten ölmüşüm" diyerek ambulansla hastaneye ilk onun gitmesini istedi. Aynı kişi kendisini yaralayan motosiklet sürücüsü için ise, "Ya tamam ben suçluyum, ne gerek vardı" diye seslenerek serzenişte bulundu.