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Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

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Kayseri Melikgazi'de 5 yaşındaki bir çocuğun Suriye uyruklu bir şahıs tarafından taciz edilmesiyle başlayan olaylar nedeniyle şehirdeki güvenlik önlemleri artırıldı. İş yerlerinin ve evlerin ateşe verildiği olaylar sırasında 10 polis yaralanırken bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "Bir daha Danişmentgazi Mahallesi'nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Lütfen herkes evlerine gitsin" çağrısında bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olaylar nedeniyle şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

İŞ YERLERİ VE İKAMETLERİ ATEŞE VERİLDİ

Danişmentgazi Mahallesi'nde iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

10 POLİS OLAYLAR SIRASINDA YARALANDI

TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor. Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

VALİ ÇİÇEK: BEN SİZİN ÖFKENİZİ ÇOK İYİ ANLIYORUM

Bölgeye gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek vatandaşları sakinleştirmek için görüşmeler yaptı. Burada konuşan Vali Çiçek; "Ben sizin öfkenizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Size valiniz olarak söz veriyorum.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

"DEVLET GEREĞİNİ SONUNA KADAR YAPACAK"

Bir daha Danişmentgazi Mahallesi'nde böyle alçaklık olmayacak. Hiçbir polisimizin ve vatandaşımızın burnu kanamasın. Ne gerekirse yapacağız. Ama şu an dağılalım. Ne polisimizin ne de kimsenin canı yansın. Lütfen herkes evlerine gitsin. Devlet gereğini sonuna kadar yapacak" ifadelerini kullandı.

Yangın yerine dönen Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Vali Gökmen Çiçek'ten önemli çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (3)

Hasan Turk:

Davanin ne oldugunu gordunuzmu.vsrin 5 yil sonrasini dusunun kim.destek verdi bunlara kendini sorgulasin bu kisiler

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4
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talip bozyilan:

Devlet kurumlarındaki yetkililer toplumsal veya siyasal konularda atıl kaldığında devletin asli unsuru olan halk en ilkel devlet tedbirlerini kendisi alır...

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2
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abescocuk:

helal kayseri??

35
0
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