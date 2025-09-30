Haberler

12 yaşındaki çocuk üvey babasını bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de 31 yaşındaki şahıs, 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kalbinden bıçaklanan ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan üvey baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Özkan Sokak'ta 15 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sepeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.'yi kalbinden bıçakladı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
