Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı

Günlerdir aranan Deniz İbişler'in denize atladığı anlar ortaya çıktı
İstanbul'da 6 gündür kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Deniz İbişler'in Beşiktaş Sahili'nden denize atladığı tespit edildi. Bölgede arama çalışmaları sürerken İbişler'in denize atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler, 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde denize atladı.
  • Deniz İbişler'in kaybolmadan önce Mecidiyeköy'den Beşiktaş İskelesi'ne kadar yürüdüğü rota tespit edildi.
  • Deniz İbişler'in arkadaşına attığı mesajda 'E5'e atlayıp intihar etmeyi bile düşündüm. Eve gitmeye bile korkuyorum' dediği görüldü.

İstanbul'da 24 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz İbişler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İbişler'in 25 Ocak gecesi saat 01.00 sıralarında Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntüler ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İbişler'in Beşiktaş'a gelmeden önce Mecidiyeköy'de yürüdüğü anlara ait görüntüler de kameraya yansıdı. Deniz İbişler'in kaybolmadan önce yürüdüğü rota tespit edildi. Polis, saatlerce güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek, İbişler'in son olarak Beşiktaş'a geldiğini belirledi. Görüntülerde Mecidiyeköy durağında inen İbişler'in daha sonra Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru tek başına yürüdüğü görüldü.

DENİZDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Deniz İbişler'in 25 Ocak gecesi Beşiktaş Sahili'nde denize atladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bu sabah Beşiktaş Sahili'nde Sahil Güvenlik ve deniz polisi arama çalışması başlattı.

ARKADAŞINA ATTIĞI SON MESAJ

Esra Erol'da programında yayınlanan bilgilere göre; Deniz İbişler'in en yakın arkadaşıyla mesajlaşması dikkat çekti. İbişler'in arkadaşına attığı mesajda, "E5'e atlayıp intihar etmeyi bile düşündüm. Eve gitmeye bile korkuyorum" dediği görüldü.

"OĞLUM EVİNE GİRMEMİ İSTEMEZDİ"

Baba Yüksel İbişler ise, "Oğlum evine girmemi istemezdi. Eylül ayı başında Amerika'dayken 'Oğlum evin biraz dağınıktı toplamamı ister misin?' dedim, 'Olabilir' dedi. Ya da ben öyle anlamışım. Evi derledim topladım, sildim, süpürdüm. Sonra bana 'Kramponlarımı bulamıyorum. Evimi niye karıştırdın' diye tepki gösterdi. Arkadaşına attığı 'Şu an eve gitmeye bile korkuyorum' cümlesinin benimle olan bağlantısı belki bu olaydır" diye konuştu.

Deniz İbişler'in evinde yapılan kontrollerde evin çok dağınık olduğu ve adeta bir çöp eve döndüğü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
