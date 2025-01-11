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Kayıp şahıs olayındaki sır perdesi arazide bulunan kafatasıyla aralandı

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Nevşehir'de Ocak 2024'ten beri aranan ancak hakkında hiçbir ize rastlanılamayan kayıp şahıs olayında sır perdesi aralandı. Metruk binanın bahçesinde bulunan kafatası ve kemiklerin kayıp şahsa ait olduğu belirlendi.

Nevşehir'de metruk binalarda yalnız yaşayan Abdullah Kestiren'in yakınları 2023 Ocak ayında haber alamadıklarını belirterek polis kayıp ihbarında bulundu. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şahsın kaldığını değerlendirdikleri metruk binalar ve çevresinde geniş çaplı arama-tarama çalışması yaptı. Özel eğitimli kadavra köpeklerinin ve iş makinelerinin de kullanıldığı çalışmalardan ilk başta bir sonuç çıkmadı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arama faaliyetlerini genişleten Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, kentteki güvenlik ve iş yerlerine ait kamera görüntülerini topladı. Yaklaşık 500 saatlik görüntüleri inceleyen ekipler Kestiren'in son anlarına ait görüntülere ulaştı.

Kayıp şahıs olayındaki sır perdesi arazide bulunan kafatasıyla aralandı

HİÇBİR YERDE BULUNAMADI

Polis ekipleri şahsın gidiş yönünde bulunan geniş arazide ve metruk binalarda tekrar arama çalışması yaptı. Bölgede bulunan metruk binalarda kalan ve Abdullah Kestiren ile arkadaşlık eden yaklaşık 15 kişinin de ifadesine başvuran polis ekipleri ifadelerden ve aramalardan da bir sonuç alınamadı.

Kayıp şahıs olayındaki sır perdesi arazide bulunan kafatasıyla aralandı

ARAZİDE BULUNAN KAFATASI KAYIP ADAMA AİT ÇIKTI

2023 Kasım ayında Raşitbey Mahallesi Şehit Asım Gökmen Sokak üzerinde bulunan bir metruk binanın bahçesinde bir insana ait kafatası kemikleri ve kıyafetleri gören metruk binanın sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bulunan kafatası, kemikleri ve kıyafetleri DNA testi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Bölgede çalışmalarını genişleten ekipler, diğer kemik parçalarının bulunması için çalışma başlattı. Bölgedeki metruk binalar, mağaralar tek tek aranmasına rağmen başka hiçbir kemik parçasına rastlanmadı. Bölgede yapılan aramalarda sadece Abdullah Kestiren'e ait olan kıyafetler ve cep telefonu bulundu. Adli Tıp kurumuna gönderilen kafa tası kemiklerinin yapılan DNA incelemesinde geçtiğimiz Ocak ayında kaybolan Abdullah Kestiren'e ait olduğu belirlendi.

Polis ekipleri şimdi Abdullah Kestiren'in ölüm nedenini araştırıyor.

Kayıp şahıs olayındaki sır perdesi arazide bulunan kafatasıyla aralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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