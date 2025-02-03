Binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşemişler

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri bir binada izinsiz kazı yapıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Düzenlenen operasyonda, A.T., B.B., Ç.E.K., M.B., H.D. ve T.S. isimli şahısları kazı yaparken suçüstü yakaladı.

TÜNEL İNŞA EDİP ELEKTRİK HATTI DÖŞEMİŞLER

Şüphelilerin metruk binanın altına; kazı çalışmalarını rahatlıkla yapabilmek için tünel inşa ettikleri ve elektrik kabloları döşeyerek aydınlatma sağladıkları görüldü.

TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE MATERYALLER

Olay yerinde yapılan incelemelerde, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet testi ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Yakalanan 6 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.