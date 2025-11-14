Haberler

Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğulun Cesedi Bulundu, Cep Telefonuna Ulaşıldı

Güncelleme:
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan Huriye ve Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, dere yatağında bulundu. Aramalar sonucunda kayıp çanta, ayakkabı ve cep telefonuna ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kayıp olarak aranan anne ile oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldığı bölgede kayıp çanta ve ayakkabıdan sonra cep telefonuna da ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarında bulunan evlerinden 2 Kasım günü ayrılmalarının ardından bir daha ulaşılamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, arama çalışmalarının 10'uncu gününde Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında bulundu.

Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ederken; AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafınsan annenin cesedinin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantası ile 100 metre uzaklıkta ayakkabısı bulundu.

Bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipleri, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor. Ayrıca anneye ait kayıp bir eşya da, son bulunan cep telefonuyla kalmamış oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
