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Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

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Grand Kartal Otel'de 78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün raporu tamamlandı. Raporda, binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekildi. Yangın çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerisinde bulunulurken, binanın tamamının kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili İtfaiye Müdürlüğü'nün raporunda, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

OLAYIN NEDENİ

Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

YANGINDA KASIT VAR MIYDI?

Raporda, 3'üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı. Binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekilen raporda, yangın çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay

50'DEN FAZLA KİŞİ CAMLARDAN TAHLİYE EDİLDİ

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

BİNANIN TAMAMI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı aktarılan raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kartalkaya'daki otel yangınında kasıt var mıydı? İtfaiye raporunda dikkat çeken detay
Kaynak: AA / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Akp varsa işin içinde her türlü kasıt vardır

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Haber YorumlarıSOZUMSANA:

Bana cok garıp gelıyor 1 saatte her yerı alevlerın sarması.Bolu yangını ıle ılgılı Eray Hacıosmanoglu'nu seyrettim youtube da. Izleyın bence. Durum cok farklı hatta 150 kısının vefatından bahsedıyor

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Haber YorumlarıMuhsin Özmert:

koltuk.makam.para sevdalıları yokmu aranızda bir vicdanlı.erkek gibi.erkek.cikip.istifa edemiyor yazıklar olsun hepinize

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

kasıt yok ama ihmalkarlık var, böylesine para basan bir oteli sahipleri niye yaksın? gerekli önlemi almamışlar sonuçları da böylesine ağır oldu, olay bu !

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