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Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış

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Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciada yangın merdiveninin baca görevi gördüğü üzerinde duruluyordu. Elde edilen ilk bulgular bu görüşü doğrular nitelikte çıktı. Yangının mutfaktan başladığı, binanın içinde yer alan yangın merdiveninin dumanı üst katlara taşıdığı belirlendi. Ölümlerin çoğunun da karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı yaşandığı öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. 6 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği soruşturmada ilk bulgular da gelmeye başladı.

NTV'de yer alan haberde, elde edilen ilk bulgulara göre yangın, restorandaki mutfakta başladı. Bina içinde 2 yangın merdiveni bulunuyordu. Ancak bunlardan bulunan yangın merdiveni ise tahliye görevi yerine oluşan dumanı bir baca görevi görerek üst katlara taşıdı.

Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı yaşandı. Yangının başlangıç sebebini net şekilde ortaya koyması beklenen bilirkişi raporunun ise bugün tamamlanması bekleniyor.

Kartalkaya'daki faciada ilk bulgular: Yangın merdiveni dumanı üst katlara taşımış
Kaynak: Haberler.com / Orhan Oğuz - 3.Sayfa
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