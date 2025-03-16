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Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı

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Karaman'da, iftar saatinde Turgut Özkal'a ait evin camlarını kıran 2 şüpheli, içeriye molotofkokteyli attı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Dün Turgut Özkal'ın yeğeni Murat Özkal'ın evi yine iftar saatinde, 4 ay önce de kız kardeşinin evi aynı yöntemle yakılmıştı. Turgut Özkal, "Gerekirse Adalet Bakanına kadar çıkacağım" dedi.

Karaman'da merkez ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde yer alan tek katlı evde yaşayan Turgut Özkal, ailesi ile birlikte Mersin'in Mut ilçesindeki kızına iftar yemeğine gitti.

Karaman'da iftar saatinde molotofkokteyli saldırı

İFTAR SAATİNDE MOLOTOFLU SALDIRI

Tam iftar saatinde bisikletlerle evin yanına gelen 2 şüpheli, evin tüm camlarını ve panjurlarını kırıp içeriye molotofkokteyli attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. İtfaiyenin erken müdahalesi sonucu yangın, diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Ev ve çevresinde inceleme yapan ekipler, molotofkokteylini atan kişilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Karaman'da iftar saatinde molotofkokteyli saldırı

"GEREKİRSE ADALET BAKANINA KADAR ÇIKACAĞIM"

Ev sahibi Turgut Özkal, "Biz bugün Mut'a kızımın yanına iftar yemeğine gitmiştik. Orada telefon geldi, yemeğimizi de yiyemeden geri geldik. Geldik ki evi yakmışlar. Bir an önce bunların yakalanmasını istiyoruz. Gerekirse Adalet Bakanına kadar çıkacağım. Bu yanan 3'üncü ev. Dün yeğenimin evini yine aynı şekilde yaktılar. 4 ay önce kardeşimin evini yaktılar. İçeriye, odalara molotofkokteyli atmışlar. Sadece 1 oda tutuşmuş, diğerleri sönmüş. Yatak odası tamamı yanmış. Camları, panjurları ve arabanın camını kırmışlar" dedi.

Karaman'da iftar saatinde molotofkokteyli saldırı

"BEN ONA TAŞ ATTIM, O DA BANA ATTI, BİSİKLETLE KAÇTILAR"

Görgü tanığı komşu Süleyman Uysal ise "Ben orucumu açmak için içeriye girmiştim. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Eşimden dışarıya bakmasını istedim. Eve ateş atmışlar, onu görmüş. Ben hemen dışarıya çıktım adamı tanımıyorum, adamın yüzü kapalıydı. Geldim burada bir kişinin elinde şişe vardı, galiba içindeki benzindi. Yüzü kapalı adam kaçtı gitti. Sonra diğeri benzinle geliyor, yerden taş alıp attım, o da bana attı. Sonra bisiklete binip kaçtılar" dedi.

Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı

DÜN YEĞENİNİN, 4 AY ÖNCE DE KARDEŞİNİN EVİ YAKILDI

Dün akşam yine iftar saatinde Turgut Özkal'ın yeğeni Murat Özkal'ın evine bisikletle gelen iki kişi evin camını kırarak içeriye molotofkokteyli atıp yaktı. Öte yandan 20 Kasım 2024 günü de Murat Özkal'ın annesine ait Bahçelievler Mahallesindeki evin de aynı şekilde yakıldığı öğrenilmişti.

Karaman'da aynı aileye üçüncü molotofkokteyli saldırı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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