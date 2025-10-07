Haberler

Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı

Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı
Haber Videosu

Artvinli balıkçılar, denizde gördükleri cismi insansız deniz aracı sanarak Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi, ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında 300 kilo bomba yüklü bir insansız deniz aracı bulunmuş ve ekipler tarafından imha edilmişti.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna'ya ait 300 kilo bomba yüklü insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin'in Hopa- Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü.

BALIKÇILAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ İNCELEME YAPACAK

İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

Trabzon'un ardından bir il daha alarma geçti! Balıkçılar buldu, inceleme başlatıldı

KARADENİZLİ BALIKÇILAR TEDİRGİN

Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadenizli balıkçılar tedirginliği sürerken, bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 264.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Törende Tamer Karadağlı krizi! Bir anda salonu terk ettiler

Törende Tamer Karadağlı krizi! Bir anda salonu terk ettiler
Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu

Sunucunun bakışlara dikkat! Milyoner'e damga vuran futbol sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.