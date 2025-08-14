Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Güncelleme:
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı
Aydın-İzmir kara yolunda bir araçta çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Mersin'de bin 851 kişinin tahliyesine neden olan yangın devam ederken, 53 hanenin zarar gördüğü belirtildi.

Türkiye genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte orman yangını haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Birçok bölgede yangınlar çıkarken Aydın- İzmir kara yolundan gelen bir görüntü pes dedirtti.

ARAÇTAKİ YANGIN ORMANA SIÇRADI

K.Ç. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen kamyon, İzmir- Aydın Otoyolu'nda park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yol kenarındaki otluk ve ağaçlık alana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu, araç ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü. Öte yandan, yangından etkilenen sürücü K.Ç, Germencik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Ayrıca Mersin'den de yangın haberi geldi. Silifke ve Anamur ilçelerinde orman yangını çıktı. Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ve Anamur ilçelerindeki orman yangınlarına müdahalenin devam ettiğini belirtti. İlk olarak Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi'nde çıkan orman yangınını değerlendiren Toros, şöyle konuştu: "18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz şu an havadan müdahale ediyor. 1 helikopterimiz de yolda. 18 aracımızın 5'i arazöz, 2'si itfaiye aracı, 2'si su tankeri. Ovabaşı Mahallesi'ni tedbir amaçlı boşaltma kararı verdik. Bununla alakalı da arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor."

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Toros, Silifke'nin Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına da havadan müdahalenin 2 uçak ve 9 helikopterle sürdüğünü söyledi.

Karadan çalışmaların da orman teşkilatının güçlü ekibi, AFAD, jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri ile kamu kurumlarına ait araçlarla devam ettiğini dile getiren Toros, "Toplam 373 araçla yangına müdahale edecek şekilde hareket ediyoruz. Bu araçların 114'ü arazöz, 67'si orman teşkilatımıza ait, 44 de su ikmal aracımız var." dedi.

"1851 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Toros, 501'i orman teşkilatından 1016 personelle sahada olduklarını belirtti. BSilifke'de yangın nedeniyle 6 mahalle ile bazı yerleşim yerlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığını anımsatan Toros, "Toplamda 984 hane boşaltıldı, 1851 kişiyi tahliye etmiş olduk. Bu çerçevede Silifke ilçemizde boşaltmış olduğumuz yerlerle ilgili olarak da bir barınma ihtiyacı olmasına binaen 3 pansiyonumuzda 372 kapasiteli yeri de hazırlamış olduk. Diğer ilçelerimizde ve merkezde kalmak isteyen bütün vatandaşlarımız için halihazırda yerlerimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Vali Toros, dünden itibaren dumandan etkilenen 1 personel ve 16 vatandaşın, tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi. Bölgede zarar gören hanelerin olduğunu söyleyen Toros, "Şu ana kadar ilk tespitlere göre 53 hane yangından zarar görmüş oldu. Özellikle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde birtakım problemlerimiz var. Bu problemlere ilişkin tespit çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

