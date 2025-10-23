Haberler

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Güncelleme:
Gazeteci Gizem Gündoğdu, sosyal medyada uzun süredir bir kişi tarafından taciz edildiğini belirterek durumu ifşa etti. Sürekli yeni hesaplar açarak tehdit mesajları atan tacizci hakkında suç duyurusunda bulunan Gündoğdu, şüphelinin kimliğinin emniyet tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Gazeteci Gizem Gündoğdu, uzun süredir bir sosyal medya kullanıcısının tacizine maruz kaldığını açıklayarak isyan etti. Gündoğdu, tacizcinin sürekli yeni hesaplar açarak kendisine mesajlar gönderdiğini belirtti ve "Artık ifşa ediyorum" diyerek durumu kamuoyuyla paylaştı.

"HERKES BU RUH HASTASINA DİKKAT ETSİN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gündoğdu, "Engellemekten bıktım. Ben engelliyorum, o yeni hesap açıyor. Benim ve başkalarının hakkında şizofrenik senaryolar kurmaktan bıkmadı. İfşalıyorum. Herkes bu ruh hastasına dikkat etsin!" ifadelerine yer verdi.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Taciz mesajlarını paylaşan gazeteci, olayı yargıya taşıdı. Gündoğdu, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirterek "Emniyete ifademi ve delilleri verdim. Şahıs kısa sürede tespit edildi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosuna teşekkür ederim. Tacizciden şikayetçi ve davacı oldum" dedi.

TACİZ MESAJLARI ŞOKE ETTİ

Gündoğdu'nun paylaştığı mesajlarda tacizcinin saplantılı ifadeler kullandığı görüldü.

Mesajlarda şu cümleler yer aldı:

  • Gizem, hayatım benim... Seni paramparça etmeden TikTok sayfanı sil. Canım eşim benim.
  • İsrail ve Gazze'yi de sonunda barıştırdım. Gelsinler ayağımı öpsünler.
  • Gizem hayatım benim, babanla anlaşırız. Bu düğün ikimizin düğünü olacak.
  • Gizem bu dünya paramparça olsa da sen benimle evlilik yapacaksın. Sıkıyorsa yok dersin. Baban ikimizi de mezarın içine koyar.

İşte o mesajlardan birkaçı;

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
