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Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi

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Samsun'da bunalıma giren kadın avukat, 12. kattaki evlerinin balkonunda intihara kalkıştı. Balkondan sarkan genç kadın, yürekleri ağza getirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te meydana gelen olayda Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti. Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

ANNESİ TARAFINDAN İKNA EDİLDİ

Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

EKİPLER GİTTİ, YİNE BALKONA ÇIKTI

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı. Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte o anlardan kareler;

Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi

Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi

Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi

Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi

Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi

Bunalıma giren kadın avukat 12. katın balkonunda yürekleri ağza getirdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp gidince millet rahatlayacak

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Herkeste bir bunalım intihar cinayet cinnet halleri son günlerde

Yorum Beğen87
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Haber YorumlarıVEFA:

Ampul kafalılar ülke gençlerinin umudunu, gelecek beklentisini yok etti. Bunlar daha iyi günlerimiz!!

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıSa Sa:

İnsan neden canına kıymak ister Çıkış yolu olmadığı zaman Akp alilerin yatacak yeri yok

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İtfaiye oraya neden gelir. Atlama yatağı , çadır , Branda vb açmak için ONlar açınacaya kadar iş biter. Çabuk olunmalı...

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Haber YorumlarıSezgin Duman:

Bır gün gene ıntıhar edecek yarın öbür gün

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Haber YorumlarıHalit:

peygamberlik ilan eden bunak olmasın

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