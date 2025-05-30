İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve gitti. Binlerce işçinin grev kararı İzmir'de yaşamın durmasına neden olurken sokak ve caddelerde çöp yığınları oluştu, ulaşımda ise ciddi sorunlar yaşanıyor.

ŞEHİR YAŞANMAZ HALE GELDİ

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı. İzmir'deki trafik ve ulaşım kaosuna bir de çöpler eklenince şehir yaşanmaz hale geldi. Çöp dağları, vatandaşları isyan ettirecek duruma geldi. Belediye işçilerinin çalışmaması nedeniyle her köşe başı ve sokaklar çöp yığınlarıyla dolarken, kokudan geçilmiyor.

BAŞKAN TUGAY'DAN SENDİKAYA ÇAĞRI

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikaya çağrı yaptı; "Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman'ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim.

Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum. "Eşit işe eşit ücret" anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur. Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiçbirimizin hakkı olmadığını düşünüyorum. Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklıselimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum."

SENDİKADAN AÇIKLAMA: YÜZDE 65 ZAM İSTİYORUZ

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise sorunu masada çözmek için çabaladıklarını belirterek "Ne kadar susacağız?" dedi. Topal, şu ifadeleri kullandı: "Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. 'Yüzde 65 zam istiyor' dediler. Rakamları masada revize gittik, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, Genel-İş sayfasında paylaştık, el insaf. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz.

Oyun oynamıyoruz. Bugün herkes çocuklarını alarak alana gelecek ve İzmir halkına haklı olduğumuzu göstereceğiz. Piknik yapmaya değil aklımızla dalga geçenlerle mücadele etmeye geliyoruz. Bugün geri duranlar, yarın söz sahibi olamazlar. Güneşse güneş, yağmursa yağmur, dayaksa dayak biz buna razı geleceğiz. Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız."

GREVDEKİ İŞÇİLER YÜRÜYÜŞTE

Öte yandan İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı. Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı'na çıkan büyükşehir belediyesi çalışanları, bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'a yürüdü. Bir süre Kültürpark'ta bekleyen işçiler, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

İŞÇİLERİN TALEBİ EN DÜŞÜK NET 82 BİN TL MAAŞ

Grev devam ederken işçilerin talepleri ve belediyenin teklifi de tartışma konusu. Sendika belediyenin teklif ettiği en düşük net 59 bin TL maaşı kabul etmezken en düşük net 82 bin TL maaş konusunda ısrar ediyor.