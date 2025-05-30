İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor
Haber Videosu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 23 bin işçinin iki gündür devam eden grevi şehri kaosa sürükledi. Çöplerin birikmesine ve ulaşımın felç olmasına neden olan grevin sona erdirilmesi için görüşmeler sürerken, sendika belediyenin teklif ettiği en düşük net 59 bin TL maaşı kabul etmeyip en düşük net 82 bin TL maaş konusunda ısrar ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve gitti. Binlerce işçinin grev kararı İzmir'de yaşamın durmasına neden olurken sokak ve caddelerde çöp yığınları oluştu, ulaşımda ise ciddi sorunlar yaşanıyor.

ŞEHİR YAŞANMAZ HALE GELDİ

Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaş, özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı. İzmir'deki trafik ve ulaşım kaosuna bir de çöpler eklenince şehir yaşanmaz hale geldi. Çöp dağları, vatandaşları isyan ettirecek duruma geldi. Belediye işçilerinin çalışmaması nedeniyle her köşe başı ve sokaklar çöp yığınlarıyla dolarken, kokudan geçilmiyor.

İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

BAŞKAN TUGAY'DAN SENDİKAYA ÇAĞRI

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikaya çağrı yaptı; "Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman'ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm. Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim.

İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum. "Eşit işe eşit ücret" anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur. Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiçbirimizin hakkı olmadığını düşünüyorum. Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklıselimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum."

İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

SENDİKADAN AÇIKLAMA: YÜZDE 65 ZAM İSTİYORUZ

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise sorunu masada çözmek için çabaladıklarını belirterek "Ne kadar susacağız?" dedi. Topal, şu ifadeleri kullandı: "Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. 'Yüzde 65 zam istiyor' dediler. Rakamları masada revize gittik, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, Genel-İş sayfasında paylaştık, el insaf. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz.

İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

Oyun oynamıyoruz. Bugün herkes çocuklarını alarak alana gelecek ve İzmir halkına haklı olduğumuzu göstereceğiz. Piknik yapmaya değil aklımızla dalga geçenlerle mücadele etmeye geliyoruz. Bugün geri duranlar, yarın söz sahibi olamazlar. Güneşse güneş, yağmursa yağmur, dayaksa dayak biz buna razı geleceğiz. Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız."

İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

GREVDEKİ İŞÇİLER YÜRÜYÜŞTE

Öte yandan İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı. Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı'na çıkan büyükşehir belediyesi çalışanları, bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'a yürüdü. Bir süre Kültürpark'ta bekleyen işçiler, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İŞÇİLERİN TALEBİ EN DÜŞÜK NET 82 BİN TL MAAŞ

Grev devam ederken işçilerin talepleri ve belediyenin teklifi de tartışma konusu. Sendika belediyenin teklif ettiği en düşük net 59 bin TL maaşı kabul etmezken en düşük net 82 bin TL maaş konusunda ısrar ediyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıabdullah HAMARAT:

İşçi değil eşkıya bunlar. 80 bin liralık ne iş yapıyorsunuz ki ?

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKara_kalem:

82 bin güzel para vallahi doktor mühendis yada yazılımcı olmaya gerek yok belediyede işçi ol yeter öğreten okutan sınırda nöbet tutan şehirde Gece gündüz devriye atanlar almadığı maaş belediye işçisi istiyor işte Hükümet politikası ne kadar muhalefet yerel yönetim varsa böyle yıkın demek siz hiç bir AKP belediyesinde bu maaş ve grev gördünüz mü

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtycoon:

adamlar 60 bini beğenmiyor, asgari ücretlilerin yazık valla

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Şükretmeyi öğrenmeniz gerekiyor dostlar

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMadra Can:

65 bin ideal. Anlaşın gitsin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Uçakta 'bomba' deyince kendilerini karakolda buldular

Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini karakolda buldular
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.