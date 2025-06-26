Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti

Karşıyaka ilçesinde bir taksi durağında yaşanan olay yürekleri sızlattı. Durakta telsizci olarak görev yapan 75 yaşındaki Zeki Aldemir, sabah erken saatlerde aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. İşini bitirmiş evine gitmek üzereyken durumu fark eden mesai arkadaşı Ercan Kiremitçiler (57) hemen yardıma koştu. Olayı gören diğer çalışanlar ise ne yapacaklarını bilemeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, telefonla yönlendirmelerde bulunarak Aldemir'in nabzının kontrol edilmesini istedi. Mesai arkadaşının bileğini kontrol eden Kiremitçiler, yaşadığı yoğun strese dayanamayıp fenalaşarak olduğu yere yığıldı.

İKİ ARKADAŞ PEŞ PEŞE CAN VERDİ

Peş peşe yaşanan durum karşısında şoke olan taksi durağı çalışanları, bu kez Ercan Kiremitçiler'e müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, her iki kişinin de kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatlarını kaybetti.

İKİLİNİN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan ikilinin son anları durak içerisinde bulunan kameraya yansıdı. Görüntülerde, sandalyede oturan Zeki Aldemir'in fenalaştığı, o esnada orada bulunan ve arkadaşına yardım eden Ercan Kiremitçiler'in bir anda yere yığıldığı anlar yer aldı.

Taksi durağına gelip taziye ziyaretinde bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "Burada görevli olan, yıllarca bu camiada bilinen Zeki abimiz bir kalp krizi geçiriyor. Akabinde Ercan isimli şoför bir arkadaşımız da ona yardımcı olmaya çalışırken, aynı anda o da bir kalp krizi geçiriyor. Maalesef her ikisi de vefat ediyorlar. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Böyle bir olayın, iki kişinin aynı anda yaşaması gerçekten çok sarsıcı. Bu nedenle duraktaki arkadaşlarımızın acısını paylaşmak üzere buradayız. Her iki arkadaşımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Durağımızın çalışanlarına, ailelerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Çalışanlarının yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntü duyduğunu belirten taksi durağı başkanı Mesut Bedir, "Çok farklı, daha önce duymadığımız, görmediğimiz bir olay yaşandı. Gerçekten yıkıldık, kötü olduk. Çalışanımız, Zeki abimiz burada fenalaşarak burada kalp krizi geçirdi. Ambulans beklenirken, ona müdahale eden arkadaşımız Ercan da aynı anda bir kalp krizi geçirdi. İki acı kaybımız oldu. Üzüntüden dolayı daha fazlasını dile getiremiyoruz. Bütün durak arkadaşlarımız üzgün" ifadelerini kullandı.

SEVİLEN İNSANLARDI

Taksi durağının karşısındaki kuaförde çalıştığını belirten Olcay Çakır, "Zeki Amca kulübenin önündeki sandalyede otururken yere yığılmış. Sonra hemen arkadaşlar ona müdahale ederek yardımcı olmak istemişler. Şoförlerden Merdan kardeşimiz hemen ambulansı aramış. Ambulans da nasıl müdahale edilmesi gerektiği konusunda onlara telefonda talimatlar vermiş. O talimatlar doğrultusunda yardım etmeye çalışıyorlarmış. Daha sonra yanındaki Ercan abi de onunla birlikte aynı şekilde o da yığılıyor. İkisinin aynı anda öldüğünü biz öğrendik. Saniye saniyesine oluyor olay. Zeki Amca burada sevilen bir insandı. Hepimize yardımcı olurdu kendisi. Doğal bir insandı yani. İçimizden biriydi. Ben hayatımda ilk defa gördüğüm ve duyduğum bir şey bu. Şoktayız" diye ekledi.

Kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybeden Zeki Aldemir ve Ercan Kiremitçiler'in mesai arkadaşları ise yaşadıkları durumun şok edici olduğunu belirtip büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade ettiler.