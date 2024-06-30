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İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

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İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği lokantadaki patlamayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı sanayi tipi tüp patlamasına ilişkin iş yerinde tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı.

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Barış Manço Caddesi'ndeki bir unlu mamuller dükkanında saat 15.00 sıralarında patlama yaşandı. Patlamada cadde savaş alanına döndü. Çevrede bulunan çok sayıda bina da hasar aldı. Şiddetli patlama sesini duyanlar kendilerini korku ve panikle sokağa attı.

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

YARALILAR SOKAKTA YARDIM BEKLEDİ

Vatandaşın ihbarıyla bölge 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde çok sayıda kişinin yerde yaralı olarak yattığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.

5 ÖLÜ, 57 YARALI

Bina enkaza dönerken hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin üzeri polis tarafından örtüldü. Ekipler, bölgedeki tüm doğal gaz hattını güvenlik amaçlı kesti. İzmir Valisi Süleyman Elban, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 57 kişinin yaralandığını belirtti.

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

PATLAMANIN NEDENİ RESTORANDAKİ SANAYİ TÜPÜ

İzmir Valisi Süleyman Elban "Şırdancı olarak işletilen restorandaki sanayi tüpünün patladığını tespit ettik" açıklamasında bulundu.

BÖLGEDE KRİZ MASASI KURULDU

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 20 yaralıdan 10'unun durumunun ağır olduğunu ifade etti. Demir, açıklamasının devamında, "Sağlı sollu, alttan üstten her taraf boşaltıldı. Kolonlar zarar görmüş olabilir. Hepimiz buradayız. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz mahalle halkına. Yerde insanlar yatıyor. Çok kötü bir durum, kriz masası kuruyoruz." dedi.

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili tüpü değiştiren kişi gözaltına alındı

PATLAMADA ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Patlamada hayatını kaybeden 5 kişinin isimleri de belli oldu. Korkunç patlamada can verenlerin isimleri Dilek B, Havin E, Birgül S, Ruken Ç. ve Evin A. olarak açıklandı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

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Yorumlar (5)

Doğrucu:

Günah keçisi bulundu iş bitti!!

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YILDIRAY YILDIRIM:

1 tüp vöyle şiddetli patlamaz. 2 pazar günü bir restaurant KAPALI olmaz. şüphe var 3 bu kadar güçlü patlamayı ancak bir BOMBA yapabilir

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Murat Celik:

işe ustasına yaptırmıyorlar çıraklara yaptırıyorlar o kadar canı ne olacak

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Yasemin Mermerci:

Tüpü değiştiren kişi nasıl ölmemiş hayret ??

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Serkan Aygun:

Türkiye de günde binlerce sanayi tüpü değiştiriliyor hiç biride böyle patlamıyor

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