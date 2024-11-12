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Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

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İzmir'de 5 kardeşin hayatını kaybettiği soba faciasında, cenaze töreninin ardından "taksirle ölüme neden olmak" suçundan gözaltına alınan anne Melisa Akcan adliyeye sevk edildi. Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 5 kardeşin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili gözaltına alınan anne Melisa Sinem Akcan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

5 KARDEŞ YANGINDA CAN VERDİ

Selçuk ilçesinde dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) kardeşler hayatını kaybetti.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

ANNE, YANGIN SIRASINDA HURDACIDAYMIŞ

Gözaltına alınan anne Akcan'ın ilk ifadesinde, hurdacıdan parasını almak için kısa süreliğine evden ayrıldığını, 15-20 dakika sonra eve döndüğünde yangının çıktığını gördüğünü anlattığı öğrenildi. Ayrıca annenin kapıyı çocuklarının üzerine kilitlediği öğrenildi.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

GÖZALTINA ALINAN ANNE SERBEST

Çocuklarının cenaze törenine katılmak için polis nezaretinde Tahsinağa Camisi'ne getirilen ve fenalaşarak Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Akcan'ın (27) tedavisi tamamlandı. Hastaneden adliyeye sevk edilen Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıJokerAllame:

annenin bir suçu yok suç malum Parti'nindir. suç akkkepenindir

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Haber YorumlarıGokhan Bilge:

100 ??dostuna gitmiştir o tipe bak belli

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Haber YorumlarıFerhat ülker:

o anne gerçekten serbest midir? vicdanının hapishanesinde her gün gün yüzüne hasret midir?

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Yorum Beğenme41
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Haber Yorumlarısezgin kaçar:

ne yaşadıklarını ne çektiklerini kendileri ve Allah bilir ne biliyorsunuz da anneyi hükümeti yargılıyorsunuz aynı olayın kendi başınıza geldiğini düşünün Allah kimsenin başına vermesin

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Haber YorumlarıAziz Dağ:

Eşinin suçu vardır cezaevine girmiş eyvallah Ama bir anne ve 5 çocuk hatta çocuk bile denmez En büyüğü 5 yaşında yani 5 Bebek bunların beslenmesi lazım Güçlü bir Devlet bunlara ve bunlar gibi olanlara En güçlü şekilde sahip çıkması gerekiyor

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Firavunun kaviminin ulkeyi getirdigi son nokta deccal ve ahalisi yananlar arap olsaydi ortaligi ayaga kaldirirdi.

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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

buraya ne yazacağımı bilemiyorum evlatlarmıza allahtan rahmet diliyorum milletimizin başı sağ olsun allah böyle bir acıyı tekrar göstermesin

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

bütün suc akp nindir canm annenin ne işi var orda akp anneye neden iziz verdi

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Haber YorumlarıAytemur Sapaz:

Çok acı bir durum ??????

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Haber Yorumlarıesrefpasali:

sabir diliyorum, bu duzeni, lanetliyorum...ALLAH kimseye EVLAT acisi vermesin...

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