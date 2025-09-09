İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

İzmir'in Balçova ilçesinde dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çetin Emeç Mahallesi'nde yer alan Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yüzünü kar maskesiyle gizleyerek gelen 16 yaşındaki lise öğrencisi E.B. saat 09.00 sıralarında pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş açtı. Saldırıda polis memuru Hasan AKın ile 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir şehit oldu. Polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir sivil vatandaş yaralandı. Yaralılardan Ömer Amilağ'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Şehit Muhsin Aydemir (solda), şehit Hasan Akın (sağda)

16 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YARALI YAKALANDI

Çatışmada bacağından vurulan saldırgan E.B., olay yerinde yaralı olarak yakalandı. İzmir Valisi Süleyman Elban, saldırının lise 3. sınıf öğrencisi tarafından düzenlendiğini ve gencin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığını, 2 başsavcıvekili ve 6 savcının görevlendirildiğini duyurdu.

OYUN BAĞIMLISIYDI

Ameliyata alınan saldırganın madde ve oyun bağımlısı olduğu ve sürekli internet üzerinden oyun oynadığı öne sürüldü. Katilin sosyal medya hesabında DEAŞ paylaşımları dikkat çekti.

DEDESİ KONUŞTU: BEN BİTTİM

16 yaşındaki saldırgan E.B.'nin dedesi CNN Türk'e konuştu. Sözlerine "Ben bittim" diyerek başlayan dede, "Bütün gece bir gram uyku yok. Evden çıkarken bir şey söylemedi. Şimdi gittim karakola sordum, göreyim dedim. 'Burada yok, bilmeyiz biz' dediler."

"SAKİN BİR ÇOCUKTU, HEP TAKDİRNAME GETİRİRDİ"

Silah seslerine uyandıklarını ifade eden dede, "2 yaşındaki kız kardeşi bile kalktı. Kesinlikle böyle bir şey beklemiyorduk. Sakin ve öyle gelip gidiyordu. Okuldan hep takdirname getirdi. Son dönemde garipsediğimiz hareketleri yoktu. Sakin sakin gelir otururdu. Çok memnundum torunumdan ama ne oldu onu bilemiyorum. Aklım yetmiyor, aklım da gitti zaten. Nasıl üzülmeyeyim, ben onu nasıl büyüttüm. O zaman annesi-babası 100 lira aylık alıyordu. Ben namaz kıldığım için beni tanıyanlar zekat veriyordu. Öyle öyle idare ediyordum" ifadelerini kullandı.

AİLE 15 YILDIR KARAKOL SOKAĞINDA YAŞIYOR

E.B.'nin Balçova Nevvar Salih İşgören Lisesi'nde okuduğu, ailenin karakolla aynı sokakta 15 yıldır yaşadığı ve babasının bir hastanede sağlık görevlisi olduğu öğrenildi.

BABADAN İLK İFADE: SON DÖNEMDE RADİKALLEŞTİ

Baba N.B., ilk ifadesinde oğlunun son dönemde radikalleştiğini, bilgisayar ve telefon başında çok zaman geçirdiğini ve şiddet içerikli videolar izlediğini belirtti. Anne A.B. de, oğlunun giderek radikalleşerek aile bireylerine "kâfirsiniz" demeye başladığını söyledi.

Olay sırasında mahalleli, saldırganın elindeki tüfek sustuğunda üzerine çullandıklarını ve polislere teslim ettiklerini anlattı. Pompalı tüfeğin babasına ait, ruhsatlı olduğu, saldırganın yanında çok sayıda mermi ve bıçak bulunduğu tespit edildi.

GÖZALTI SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında gözaltı sayısı 27'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B, annesi A.B, babası N.B, iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin yanı sıra İstanbul'da İran uyruklu K.N. (32), Ankara'da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa'da M.A. gözaltına alınmıştı.