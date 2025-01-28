İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı'nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

BIÇAK DARBELERİYLE YERE YIĞILDI

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

SALDIRGANLARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Mattia'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Sabah gazetesi, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanan iki saldırganın savcılık ifadelerini elde etti. Mattia Minguzzi'ye vahşice saldırdığı anlar kameraya yansıyan B.B., "Pazarda gezerken tanımadığım 3 kişiden biri kafamdaki gözlüğü kastederek 'Kafandaki ne, sen veletsin, ağzın süt kokuyor' dedi. Ben de 'işine bak, kavga istemiyorum' şeklinde cevap verdim. Onlar olay yerinden ayrıldılar ancak aramızda 15-20 metre mesafe vardı.

"SEBZE TEZGAHINDA GÖRDÜĞÜM BIÇAĞI ALDIM"

Bana bu lafları söyleyen kişi gözüyle hareketler yapıyordu. Ben de arkadaşımla birlikte yanlarına gittim. Aynı kişi benzer şeyler söyleyince esnaf araya girdi. Daha sonradan ismini öğrendiğim Mattia Ahmet Minguzzi beni ittirdi. Bunun üzerine pazarda bulunan meyve sebze tezgahında gördüğüm bıçağı aldım.

"BIÇAĞI 6 KERE SAPLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Bu kişileri korkutmak amaçlı bıçağı onlara doğru salladım. Ancak bıçak Mattia Ahmet Minguzzi'ye isabet etti. Sonrasında arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Polisler beni evden aldılar. Bıçağı 6 kere sapladığımı hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.