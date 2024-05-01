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İstiklal Caddesi'nde gösteri yapan gruba polis müdahalesi! 15 kişi gözaltına alındı

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İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen 15 kişilik grup gözaltına alındı.

CHP ve DİSK'in çağrılarına rağmen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim yasağı kararından geri dönmezken İstanbul Valiliği toplu ulaşıma kısıtlama getirdi, polisler meydana çıkan tüm yolları bariyer ve TOMA'larla kapattı.

PANKART AÇIP YÜRÜMEK İSTEDİLER

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde gösteri yapan gruba polis müdahalesi! 15 kişi gözaltına alındı

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplu taşıma için çeşitli kararlar alınırken, karayolunda trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama ise saat 05.30'da başladı. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.

İstiklal Caddesi'nde gösteri yapan gruba polis müdahalesi! 15 kişi gözaltına alındı

POLİS NOKTALARINDAN GEÇENLER ARANDI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstiklal Caddesi İstanbul Taksim Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (18)

JY:

NIYE BU KADAR KORUYOR HUKUMET ANLAMIYORUM BIRAKIN INSANLAR TAKSIMDE YURUSUN.

49
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Bükücü:

Niye devletin yasaklarını çiğnemeye bu kadar çalışırlar ki? Yasaksa gidin serbest olan bir yerde kutlayın. Bunların amacı işçi bayramını kutlamak değil amaçları farklı !!!

101
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Nurullah Aydın:

helal sana aynen öyle

yanıt20
yanıt8
Bülent Aslan:

Millet oraya çıksa ne olacak çıkmalarına izin verilse hiç bir sorun çıkmaz

31
72
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Nuri Aga:

31 yıl önce patlama oldu ya ondan izin yok.

yanıt4
yanıt1
Nurullah Aydın:

burdan yorum yapma sende git klavye delikanlısı

yanıt0
yanıt1
Nurullah Aydın:

sen git çık klavye delikanlısı

yanıt1
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Ali Tokgönül:

Taksim'e giremezsin arkadaş . Neden ? Ben öyle istiyorum giremezsin !!! Ama bak anayasa böyle , böyle diyor ........Hangi anayasa ???

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White Turk:

Güvenlik önlemi alınamayacak yerde yürümek provakatörlüktür. Ayrıca işçi bayramında zengin çocukları neden yürüyor?

39
7
yanıtYanıtla
Nurullah Aydın:

amaç başka

yanıt18
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