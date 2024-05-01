İstiklal Caddesi'nde gösteri yapan gruba polis müdahalesi! 15 kişi gözaltına alındı

CHP ve DİSK'in çağrılarına rağmen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Taksim yasağı kararından geri dönmezken İstanbul Valiliği toplu ulaşıma kısıtlama getirdi, polisler meydana çıkan tüm yolları bariyer ve TOMA'larla kapattı.

PANKART AÇIP YÜRÜMEK İSTEDİLER

İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarından Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Pankart açıp yürüyen yaklaşık 15 kişilik grup gözaltına alındı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplu taşıma için çeşitli kararlar alınırken, karayolunda trafiğe kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'te, deniz ve raylı sistem için kısıtlama ise saat 05.30'da başladı. İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddelere açılan sokaklar trafiğe kapatıldı. İl genelinde 264 noktada toplam 42 bin 434 polisin görev yaptığı öğrenildi.

POLİS NOKTALARINDAN GEÇENLER ARANDI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı noktalardan geçenlerin üstleri arandı. Taksim, Mecidiyeköy, Tarlabaşı, Saraçhane'de gibi noktalarda oluşturulan polis noktalarından geçenlerin bavulları ve üstleri arandı. Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nin önünde dizilen çok sayıda polis, bariyer oluşturdu.