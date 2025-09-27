Haberler

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren sanatçı Güllü'nün evinin içi görüntülendi. İncelemelerde, pencerenin çok alçak olduğu ve düşme anında Güllü'nün tutunmaya çalıştığı belirlendi. Ayrıca, olay yeri inceleme ekiplerinin de pencerede düşme tehlikesi yaşadığı öğrenildi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan evinde kızı ve kızının arkadaşıyla vakit geçiren Türk halk müziği sanatçısı Güllü (Gül Tut), dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kapalı terastaki pencereden düştü. 5. kattan düşen sanatçı, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü sanatçının ev içi kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülerde Güllü'nün banyodan çıktığı, ardından kapalı terasa geçtiği ve kısa süre sonra düşme seslerinin duyulduğu görüldü. O anlarda kızı ve arkadaşının panikle evden çıkarak aşağı indiği de kameralara yansıdı.

EVİNİN İÇİN GÖRÜNTÜLENDİ

Güllü'nün nasıl düştüğü henüz netleşmezken evinin içi görüntülendi. Fotoğraflarda ünlü sanatçının düştüğü pencerenin hayli büyük olduğu ve yerden en fazla 50 santimetre yüksek olduğu görüldü.

"EKİPLER DE PENCEREDEN DÜŞME TEHLİKESİ YAŞADI"

Gazeteci Aykut Gül, olay öncesi kameralara yansıyan anlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

  • Güllü'nün banyodan çıkış saati 01.24, kızı ve arkadaşının aşağıya indiği saat ise 01.26.
  • Banyodan çıktıktan sonra "Herkes tamam mı?" demesi, uyumaya hazırlandıklarını gösteriyor.
  • "Bu nedir lan" sözünü neden söylediği bilinmiyor.
  • Olay anında müzik çalmadığı, "Roman havası oynarken düştü" iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.
  • Yoğun alkol aldığı, banyoya elini yüzünü yıkamak için girmiş olabileceği belirtildi.
  • Düşmeden önce parkede kaymış olabileceği, ayaklarının ıslak olduğu değerlendirildi.
  • Seslerden, düşerken tutunmaya çalıştığı anlaşılıyor. İntihar ihtimali sıfır, kaza ihtimali daha güçlü.
  • Olay yeri inceleme ekiplerinin de pencerede kayma tehlikesi yaşadığı belirtildi.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yalova Valiliği, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un, ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Geçen eski komşumun yeni taşındığı eve hayırlı olsuna gittik. Balkona adımımı atar atmaz evi kara listeme aldım. Balkonun duvar boyu tam 45 santim. Nereden alıyorlar böyle mimarileri anlamadım.

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

müthiş bir teknik kusur zaten sonradan kapatılmış bir alan o boyutta açılır kanat olmaz en üst kat olduğundan hesapta manzaralı olsun diye yapılmıştırda o ebatta kanadı kullanmak zaten sağlıklı değil cam açıksa ufak bir takılma kayma düşmeye sebep olabilir tamamen teknik kusur ve bu tip eklentiler kaçak oluyo zaten

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Hiç kimse eceli geldi balkon sebep oldu demiyor diyemiyor

