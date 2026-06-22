Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya olumlu yanıt

İngiltere'de Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City, yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, transfer listesinin üst sıralarına Galatasaray'ın başarılı savunmacısını ekledi.

HEDEF NELSSON'U KİRALAMAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçerek Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u kiralama niyetini iletti.

GALATASARAY'DAN OLUMLU YANIT

Galatasaray yönetimi, Hull City'nin bu hamlesine olumlu yanıt geldi. Sarı-kırmızılı ekibin, İngiliz kulübüne "Şu an İtalya'dan üç farklı takımla görüşme halindeyiz. Oyuncumuzla sözleşme uzatmayı başarırsak, size 1 yıllığına kiralamayı düşünebiliriz" yanıtını verdiği belirtildi.

BEKLENEN BONSERVİS GELİRİ

Danimarkalı savunmacı Nelsson'u kadrosunda düşünmeyen Galatasaray, bu transferden yaklaşık 8-9 milyon Euro bandında bir gelir hedefliyor.

VERONA'DA 38 MAÇ

Victor Nelsson, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Hellas Verona'da tüm kulvarlarda 38 maçta süre buldu.