Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Başkan dahil 35 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verilmesine ilişkin 19 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 35 kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'la ilgili birim amirleri ve personelinin doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verdikleri belirtilmişti.

Belediye yetkilileri ile iş sahiplerinin dosyaya yansıyan delillere göre rüşvet konusunda pazarlık yaptıkları, rüşvete konu paranın belediye yetkililerine veya belediye yetkilileriyle irtibatlı kişilere elden tesliminin sağlandığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, bu aşamada tespit edilen 40 eylemde 47 şüphelinin suça karıştığının tespit edildiği ifade edilmişti.

Delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve 3 ilde 90 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Çalışmanın devamında bir zanlı daha yakalanmıştı. Öte yandan, eski Adalar Meclis Üyesi olan müteahhit M.Ö'nün ikametinde yapılan aramada bulunan 258 bin dolar ve 13 bileziğe el konulmuştu.

ALİ ERCAN AKPOLAT KİMDİR?

Ali Ercan Akpolat, 2 Temmuz 1969'da İstanbul Büyükada'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Adalar'da tamamladı. Siyasi hayatına 18 yaşında SHP bünyesinde başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) siyaset yaptı. CHP Adalar İlçe Başkanlığı, Adalar Belediye Başkan Yardımcılığı ve CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Akpolat, Büyükada'da otel işletmeciliği yaptı. Ayrıca bir dönem Yaysat ve Birleşik Basın Dağıtım bayilikleri kapsamında Adalar'da gazete dağıtım işiyle uğraştı.

Sporla da ilgilenen Akpolat, futbol hayatına Adalar Spor Kulübü'nde başladı. Maraton koşucusu olan Akpolat'ın Üç Yıldız Usta Balıkadam lisansı bulunuyor. Çeşitli su altı projelerinde ve dalış çalışmalarında görev aldı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak Adalar Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını 3 Nisan 2024'te alarak görevine başladı.

Kaynak: ANKA