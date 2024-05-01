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İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

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İstanbul'da çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olaylı 1 Mayıs'ın ardından Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde gösteriler yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın son aktardığına göre yurt genelinde 226 kişi, eylemlerin yoğunlaştığı İstanbul'da ise 217 kişi gözaltına alındı.

VALİ GÜL: TEDBİRLER NEDENİYLE GEÇİCİ RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul'umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan; Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, Mülki idare amirlerimize, Emniyet müdürlerimize, Jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, Kolluk kuvvetlerimize, Tüm kamu görevlilerine ve Ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.)geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim. Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

"DEVLET YARINA BIRAKIR AMA YANINA BIRAKMAZ"

Vali Gül, bir sonraki paylaşımında ise "Hiç bir suç cezasız kalmaz. 210 kişi gözaltına alındı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

NE OLDU?

1 Mayıs yürüyüşlerinde tansiyonun en yüksek olduğu yer İstanbul oldu. İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için getirilen kısıtlama tedbirleri kapsamında Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Saraçhane'de toplanan gruplarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Taksim'e ilerlemeye çalışan 217 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

Yasağa rağmen Saraçhane önünde toplanan kalabalık gruba, polis ekipleri uyarıda bulunurken, uyarıları dikkate almayan grup üyeleri ellerindeki bayrakların sopalarıyla bariyerleri aşmaya çalıştı. Polis ekipleri gruplara biber gazı ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Sosyal Medya Davut Gül İstanbul 1 Mayıs Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (6)

Serdar Torlak:

Polise kaldırım taşı atana acımayın

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Turan Şahin:

işçi bayramı demokratik ve anayasal hakdır,buna bahaneler yüklemek olmaz,işçide bizim ,devlette bizim,demokratik gelenekleri en güzel şekilde işletmek hepimizin görevidir,

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İbrahim Coşkun:

Polisse taş atan işçi değişik terörist

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Raşid Polat:

tahriklere kapılmayan kahraman polisleri tebrik ediyorum.

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YCLKTS null:

Editöre itafen "Tedbirler nedeniyle ecici rahatsizlik" olmuş.

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yanıtYanıtla
YCLKTS null:

Editöre itafen Ara başlıkları düzeltelim "yarina bırakmaz ama yanına bırakmaz" olmus

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