İstanbul'da kent ormanında yangın

Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 12.50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemi alındı.

PİKNİKÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler, yaptıkları anonslarla vatandaşları ormandan çıkmaları konusunda uyardı. Alevlere müdahale sürerken piknikçiler ekiplerin yardımıyla ormandan tahliye edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı birlikler de vatandaşların tahliyesi konusunda yardımcı oldu. Yaklaşık 10 dekarlık alanda etkili olan yangına ekipler müdahale etti.

"10 DEKARLIK ALANDA YANGIN ETKİLİ OLDU"

Bölgeye gelen İstanbul Valisi Davut Gül, görevli ekiplerden yangın hakkında bilgi aldı. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Vali Gül, "Sultangazi Kent Ormanı'nda sebebi şu an itibariyle belli olmamakla birlikte, bir şekilde insan hatasından, insan kusurundan dolayı çıkan bir yangın var. 12.45 sularında yangın meydana geldi. Yaklaşık 12 dakika içerisinde ekiplerimiz müdahalede bulundu. Şu an itibariyle yaklaşık olarak 10 dekarlık bir alanda yangın etkili oldu. Kısmen kontrol altında ama halen yanma devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda itfaiyemiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları yangını söndürmek için burada çalışıyorlar. Ben tekrardan geçmiş olsun diyorum. Yani çok yeni sebebi belli değil ama genel itibariyle yangınların hemen hemen tamamına yakını bir şekilde ya piknik sebebiyle ya farklı sebeplerle ortaya çıkıyor. Sebebi daha sonraki süreçte belli olduğunda sizlerle paylaşacağım" dedi.

"ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Vali Gül, "Orman Genel Müdürümüzle görüştük. Onlar Türkiye'deki bütün yangınları tek elden kontrol ediyorlar. İhtiyaç olduğunda helikopterlerimizi, uçaklarımızı yönlendiriyorlar. Dolayısıyla da biz genel itibariyle onlara söyledik. Hazırlıklarını yaptılar. İhtiyaç olduğunda havadan da müdahale bir şekilde yapılacak. Ama şu an itibariyle bunu dememiz için daha erken olmakla birlikte önemli ölçüde kontrol altına alındı" diye konuştu.

"BİZE DÜŞEN YANGININ ÇIKMASINI ENGELLEMEK"

Yangın çıktıktan sonra söndürülmesinin zor olduğunu ve bunun için tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Gül, "Dolayısıyla da bize düşen yangının çıkmasını engellemek, o tedbirleri almak. Aslında piknik yaparken girilmeyecek yerlere girmediğimizde, ateşten uzak durduğumuzda yangın da çıkmamış oluyor. Orman Genel Müdürlüğümüz bütün Türkiye'de tedbirler alıyor. Buna ilaveten de Orman Bölge Müdürlüğümüzün her sene yangınlarla ilgili yaptığı bir hazırlık var. Valimizin koordinasyonunda bu hazırlıklar kamuoyuyla da paylaşılıyor. Bu ne demek? Girilecek yerler, girilmeyecek yerler, ormana müdahale, bunun gözlemlenmesi, ormandaki temizliklerin yapılması bir dizi yangınları azaltan, yangın öncesi, yangın sırası ve yangın sonrası tedbirlerle ilgili her ilde olduğu gibi İstanbulumuz'da da yapılıyor. Burada bütün kamu kurumu ve kuruluşlarına, itfaiyemiz, büyükşehir, ilçe belediyesi, orman bölge, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz el birliği için yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, 12 istasyondan 24 araç ve 82 personelle yürütülen çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının ardından yaklaşık 3 saat süren yangın söndürüldü.