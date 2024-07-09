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Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdılar! İngiliz kadın ve sevgilisinden film gibi plan

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İstanbul'a sevgilisiyle birlikte gelen İngiliz kadın, ev alma vaadi ile bir emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdı. Milyonlarca liralık vurgunun ardından kadın Paris'e kaçtı. Sevgilisi ise Münih uçağı ila kaçmaya çalışırken yakalandı.

İstanbul Levent'te 140 milyon lira değerindeki lüks evi satmak isteyen emlakçı, İngiltere'den gelen iki sevgili tarafından 14 milyon lira dolandırıldı. Soluğu karakolda alan emlakçının şikayeti üzerine polis, şüphelilerden birini Münih uçağında yurtdışına kaçmak üzereyken üstünde 15 bin euro ile yakaladı. Olayın organizatörü olduğu öne sürülen kadının ise aynı gün farklı uçakla Paris'e gittiği tespit edildi. Polis şimdi kadının ve onun Türkiye'deki işbirlikçilerinin peşine düştü.

3 MİLYONLUK DAİREYİ ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay Kağıthane'de bir emlak ofisinde 3 Temmuz günü meydana geldi. İddialara göre, emlakçı M.G.'ye bir başka emlakçı aracılığı ile lüks bir daire satışı işi geldi. M.G. daireyi 3.2 milyon euro üzerinden ilana koydu. Emlakçıyı birkaç gün sonra arayan İngiltere vatandaşı kadın Florentina G. evi çalıştığı şirket adına satın almak istediklerini söyledi.

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdılar! İngiliz kadın ve sevgilisinden film gibi plan

EMLAKÇIYA "KOMİSYON" TEKLİFİ

Emlakçıya "evin satış bedelini 4 milyon euro yani yaklaşık 140 milyon lira olarak gösterelim aradaki 800 bin euroyu da yarı yarıya komisyon olarak bölüşürüz" dedi.

AYNI UÇAKLA TÜRKİYE'YE GELDİLER

Emlakçı M.G. bu teklifi kabul edince İngiliz kadın Florentina G.'nin akıl almaz planı devreye girdi. Emlakçıya "Ben satışı ayarlarım sende o kadar para var mı görmek istiyorum. Sen parayı hazırla gelip göreyim" dedi. Anlaşmanın sağlandığı gün 3 Temmuz sabahı Londra uçağıyla gelen Florentina G.'nin aynı uçakta iş ortağı olan sevgilisi de vardı. Ancak uçaktan çıkar çıkmaz, birbirlerini tanımıyorlarmış gibi yaptılar, ayrı ayrı taksilere binip havalimanından ayrıldılar.

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdılar! İngiliz kadın ve sevgilisinden film gibi plan

400 BİN EUROLUK ZARFI ÇANTASINA ATTI

Florentina G. hemen Kağıthane'deki emlak ofisine geldi. M.G. 400 bin euroyu bir zarfa koymuş bekliyordu. İngiliz kadın zarfı aldı biraz inceleyip çantasına attı. Emlakçı duruma itiraz etti, 'komisyonu satış bitince alacaksın paran burada hazır' dedi. Bunun üzerine kadın hiç itiraz etmedi, çantasından çıkardığı zarfı tekrar emlakçıya verdi ve oradan ayrıldı.

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdılar! İngiliz kadın ve sevgilisinden film gibi plan

ZARFA 14 MİLYON LİRA YERİNE 5 BİN TL KOYDU

Bir süre sonra İngiliz kadının verdiği zarfın farklı olduğunu düşünen emlakçı durumdan şüphelendi. Hemen zarfı açıp baktığında hayatının şokunu yaşadı. Zarfta euro yerine İran riyalleri vardı. 14 milyon lira değerindeki Euroları İngiliz kadın kaşla göz arasında değeri 5 bin lira eden İran riyalleri olan zarfla değiştirmişti.

POLİS EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Aynı gün içinde haber alan Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri daha konunun ihbarı gelir gelmez meseleyi anladı. Ama yurtdışından vurgun için gelen sevgililerin planı kusursuz işliyordu. Tecrübeli Dolandırıcılık Büro ekipleri için zamanla yarış başladı.

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdılar! İngiliz kadın ve sevgilisinden film gibi plan

KILIK DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA SEVGİLİSİYLE BULUŞTU

Şüphelileri yurtdışına çıkmadan yakalamaları gerekiyordu. Ekipler emlak ofisine gelip zarfı değiştiren kadını yüzlerce kamera izleyerek adım adım takip etti. Kadın paraları aldıktan sonra önce Kapalıçarşı'ya gitti. Orada bir mağazadan alışveriş yapıp kılık değiştirdi. Ardından da Aksaray'da bir restorana oturdu. Kısa süreliğine lavaboya gitti, onun peşinden ise şimdiye kadar işin içinde olmayan iş ortağı sevgilisi aynı kapıdan içeri girdi. 30 saniye sonra yine birbirlerini tanımıyorlarmış gibi oradan ayrıldılar.

Emlakçıyı 14 milyon lira dolandırdılar! İngiliz kadın ve sevgilisinden film gibi plan

ALMANYA'YA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Amaçları izlerini kaybettirmek olan iki suç ortağı, adım adım takip edildi. Çalışmalar sonuç verdi. İki şüphelinin yurt dışına çıkış yapmak için havalimanında olduğu belirlendi. Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri, şüpheli sevgililerden Gıanı Nıcosur S.'yi Münih uçağında yakaladı. Paraların bir kısmı da o adamın üzerinde bulundu.

"TANIMIYORUM, BİR GECELİK İLİŞKİMİZ OLDU"

Yapılan çalışmalarda İngiliz kadının ise dakikalar önce Paris uçağına binip ülkeyi terk ettiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan İngiltere vatandaşı ve Romanya pasaportlu Gıanı Nıcusor; Florentina'yı daha önceden hiç tanımadığını buradayken bir geceliğine ilişki yaşadığını iddia etti. paraların da kendi parası olduğunu öne sürdü. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis şimdi kaçan İngiliz kadının ve onun olası yurtiçindeki işbirlikçilerinin peşine düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Paris Münih Dolandırıcılık Suç Polis 3.Sayfa Emlak Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Sertaç şahin:

İşte emlakçı kardeş hep daha fazlasını isterseniz biri gelir sizi böyle ayak üstü dolandırır kaçar geçmiş olsun

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Avşar OĞLU:

Emlakçı YEMlakçı olmuş, dolandırmak isterken dolandırılmış. Üzülmedim. 400 bin Euro başkasına bindirecekti, Sülün Osman’a denk geldi

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Asil Türk:

Dürüstlük en guzel erdemdir.Açgözluluk yaparsan elindekinin de olursun

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cavit dogan:

Başlığı hep yanlış atıyorsunuz. "Sahtekar emlakçıyı başka bir sahtekar dolandırdı" başlık bu olmalıydı..

9
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cengiz Han:

400 bin Euro zarfa sığması daha feci olay :)

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