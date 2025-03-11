DHKP-C'ye finans operasyonunda bir CHP'li başkan daha gözaltına alındı

İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

"CHP'Lİ BELEDİYELERDEKİ İHALELERDEN DHKP-C'YE FİNANS" SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C silahlı terör örgütünün ihtiyaçlarını gidermek ve finansal destek sağlamak amacıyla 'İhtiyaç Komitesi' (İKOM) kurulduğu tespit edildi. Sözde komite içerisinde Doğan K. ve Yunus B. isimli şahısların 2014-2016 yılları arasında aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu bazı belediyelerle görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği belirlendi.

"İHALELERDE YOLSUZLUK TESPİT EDİLDİ"

Soruşturma kapsamında, örgütün işçi yapılanması tarafından Kazova Tekstil isimli firmanın örgüt tarafından ele geçirildiği, bu firmanın 2014-2015 yılları arasında Sarıyer Belediyesi ve bazı belediyeler tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği ve ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı aktarıldı. Ayrıca, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan firmaya verildiği, piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı ve ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği kaydedildi. Ayrıca ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitler bulunduğu da belirlendi.

ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Konuya ilişkin düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturma konusu yöntemle terör örgütü DHKP-C'ye aktarılan para miktarının günümüz kuru itibarıyla 22 milyon 870 bin lira civarında olduğu öğrenildi. Manisa Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül de gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 34'E YÜKSELDİ

Belediye başkanlığı özel kalem müdürü görevinden sonra şu anda Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül ve Kazova isimli tekstil firmasının eylem tarihinde ortağı olan Ahmet Serdar Demirtaş isimli şahıslar da yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı böylece 34'e yükseldi.