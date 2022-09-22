İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp kimlik soran 2 de polisi silahla vuran Güven Güler tutuklandı

İstanbul'da 3 kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan şüpheli Güven Güler, iki kez 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme' ve iki kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Nevzat A, Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü'nün da tutuklanmasına hükmedildi.

İstanbul'da 3 kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan şüpheli Güven Güler iki kez 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme' ve iki kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler'in 3 ayrı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

VİYADÜK ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu. Polislere ateş açtığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Güler'e yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli Güler ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Güler'i 3 ayrı suçtan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.Diğer şüpheliler Onur S, ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Güven Güler iki kez 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' ve iki kez de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Nevzat A, Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü'nün tutuklanmasına hükmetti.