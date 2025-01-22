İstanbul Çamlıca'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çamlıca tepesi üzerinde dumanların yükseldiği görülüyor. Yangının neden çıktığına dair henüz bilgi mevcut değil...

Ayrıntılar geliyor...