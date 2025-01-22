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İstanbul Çamlıca'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor

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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangın nedeniyle havaya yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çamlıca tepesi üzerinde dumanların yükseldiği görülüyor. Yangının neden çıktığına dair henüz bilgi mevcut değil...

Ayrıntılar geliyor...

İstanbul Çamlıca'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKenan Turhan:

ölü yaralı yoktur inşallah

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Haber YorumlarıUgur Cicek:

insanin olduğu yerde her an herşey olabilir yalan dünya

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Haber Yorumlarıokan:

hükümetin yüzünden , hiç önlem denetleme yok. saldım çayıra mevlam kayıra iktidarı...

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Haber YorumlarıH Riza Özkan:

Anlaşıldı bu yıl 2025 yangın yılı olacak yazın çok ormanımız yanacak tedbir almak lazım şimdiden

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