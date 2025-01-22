İstanbul Çamlıca'da yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Büyük paniğe neden olan yangın nedeniyle havaya yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çamlıca tepesi üzerinde dumanların yükseldiği görülüyor. Yangının neden çıktığına dair henüz bilgi mevcut değil...
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