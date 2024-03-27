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İranlı Oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

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İran kökenli oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısı Paulina Ben-Cohen'e yönelik şiddet içeren anlara ait çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

Page Six tarafından ele geçirilen dava dosyasındaki görüntüler, Paulina'nın eski nişanlısı tarafından maruz kaldığı şiddet ve tacizin vahametini gözler önüne seriyor.

Sosyal medya fenomeni olan 45 yaşındaki Paulina, nişanlısı tarafından uğradığı şiddet sonrası hukuki yollara başvurdu.

Dava dosyasında Paulina, nişanlısı Mike ile nargile üzerine yaşanan bir tartışmanın kısa sürede şiddete dönüştüğünü ifade etti.

Mike'ın, Paulina'ya şiddet uyguladıktan ve agresif davrandıktan sonra gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı iddia ediliyor.

Şikayette, iddia edilen istismarın sözlü olarak başladığı, o zamanlar nişanlı olan Shouhed'ın Paulina'ya "korkunç bir anne", "lanet olası bir fahişe" ve "pislik" gibi hakaretler savurduğu belirtiliyor.

Paulina'nın maruz kaldığı şiddet uzun süre devam etti. Paulina, Mike'ın kendisini defalarca boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığını belirtiyor.

Paulina'nın avukatları, müvekkillerinin o gece yaşadığı "vahşi ve acımasız şiddet eylemlerini haklı çıkaran hiçbir sebep olmadığını" belirterek, bu olayın ilk defa yaşanmadığını iddia etti.

Dava devam ediyor.

İranlı Oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İranlı Oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İranlı Oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İranlı Oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İranlı Oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

İranlı Oyuncu Mike Shouhed'ın eski nişanlısına şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

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