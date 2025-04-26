İran'da patlamadan sonra çıkan yangın söndürülemedi: 14 ölü, 750 yaralı

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda bugün meydana gelen şiddetli patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e, yaralananların sayısı ise 750'ye yükseldi.

PATLAMADA CAN KAYBI 14, YARALI SAYISI 750

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaşıyor. İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakanı İskender Mümini, bugün gerçekleşen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e, yaralananların sayısının ise 750'ye yükseldiğini açıkladı.

Mümini, yaralılardan 212'sinin ayakta tedavi edildiğini, diğer yaralıların ise Hürmüzgan eyaletindeki ve çevre illerdeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını belirtti.

YANGIN DİĞER KONTEYNERLERE SIÇRADI

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının henüz kontrol altına alınamadığını ifade eden Mümini, yangının diğer konteynerlere de sıçradığını ve yeni patlamaların meydana geldiğini aktardı.

TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetim Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, patlama sonrası oluşan hava kirliliği ve öğrencilerin sağlığınıkorumak amacıyla Bender Abbas kentindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir günlük ara verildiği bildirildi.

PATLAMA KİMYASAL MADDELERİN TUTULDUĞU ALANDA MEYDANA GELDİ

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir kaynak, olayın limandaki kimyasal maddelerin tutulduğu bir alanda meydana geldiğini söyledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri de patlamanın neden kaynaklandığının henüz bilinmediğini ancak çeşitli yanıcı maddelerle ilgili olma ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.

Aşuri, "Limanların güvenliği düzenli olarak izleniyor ancak Şehid Recai Limanı çeşitli malların bulunduğu bir yer. Ciddi uyarılar yapıldı ve sonuçları sonraki soruşturmalarda duyuracağız." dedi.

SABOTAJ İHTİMALİ

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade de daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını ifade etti.

İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi de limanın konteyner sahası olduğunu ve buradaki çok sayıda konteynerde kimyasal madde depolandığını aktardı.

İranlı yetkili, "Patlamanın konteynerlerin içindeki kimyasallardan kaynaklandığı belirlendi. Daha önce Kriz Yönetimi Genel Müdürü de ziyaretleri sırasında bu limana ilişkin uyarılarda bulunmuş ve tehlike ihtimaline dikkat çekmişti." ifadelerini kullandı.

Zeferi, patlamanın sabotajdan kaynaklanmış olma ihtimalinin ise zayıf olduğunu belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızayi de olayın bir terör veya sabotaj olduğu yönünde ortaya atılan iddiaların medyadaki spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyleyerek şu anda sabotaj ihtimalini reddetti.

LİMANDAKİ FAALİYETLER DURDU

Ülke ihracatının önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği stratejik limandaki faaliyetlerin de tamamen durdurulduğu açıklandı.

İran Gümrük Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar Şehid Recai Limanı'ndaki ihracat sevkiyatlarının askıya alındığı bildirildi.

Patlamanın ardından İçişleri Bakanı İskender Mumini, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla olayın boyutlarını yerinde incelemek üzere Bender Abbas kentine gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da patlamanın boyutlarının incelenmesi için özel soruşturma talimatı verdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail basınına göre, İsrailli yetkililer İran'ın Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'ndaki patlamayla ilgileri olmadığını iddia etti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu yetkilileri paylamayla ilişkileri olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Haberde, Bender Abbas Limanı'ndaki patlamanın İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile müzakerelerin üçüncü turunun Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirildiği sırada meydana geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusu kaynaklarının, İran'daki patlamayla İsrail ordusunun bir ilgisinin olmadığını iddia ettiği aktarıldı.

LİMAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı, İran'ın en önemli ticari ve lojistik merkezlerinden biri. Bu nedenle limanda yaşanan herhangi bir aksaklık, ülkenin dış ticaretini ve nakliye hatlarını doğrudan etkileyebiliyor.