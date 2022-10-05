İran'da 5.4 büyüklüğünde deprem: 276 yaralı 3. Sayfa Haberleri İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde en az 276 kişi yaralandı. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde en az 276 kişi yaralandı. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yerel saatle 03.51'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği kaydedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar en az 276 kişi yaralandı. Hoy Tıp Fakültesi Başkanı Mücteba Gameri Asl yaralıların durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralılardan 68'i vücutlarındaki kırıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Depremzedelerin çoğu deprem anında evlerinden çıkarken yaralandı" dedi. Hoy Kentinde toplamda 27 artçı depremin meydana geldiğini kaydedildi. - TAHRAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Azerbaycan Deprem İran 3. Sayfa Haberler

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