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İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması

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Yenidoğan çetesi davasında yargılanan ve örgütün iki numaralı ismi olarak nitelendirilen Doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etti. İntiharın ardından Gönen'in avukatı Aydın Mantar, müvekkilinin hücresine intihardan önce urgan bırakıldığını iddia etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Avukat Mantar'ın açıklamalarının ardından hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen Doktor İlker Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etti.

ÇAY BARDAĞI İLE BİLEKLERİNİ KESTİ

Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde 29 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan Gönen, çay bardağı ile bileklerini keserek hayatına son verdi. Gönen'in yanlız kaldığı odasında intihar girişimi sonrası butona basarak görevlileri çağırdığı, yapılan ilk müdahalenin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gönen, 10 bebeğin ölümünden sorumlu tutuluyordu.

AVUKATTAN URGAN BIRAKTILAR İDDİASI

İlker Gönen'in ölümünün ardından cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatılırken, Gönen'in avukatı Aydın Mantar, "Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar" iddiasında bulundu.

"PSİKOLOJİK İŞKENCE İLE BU EYLEME SÜRÜKLENDİ"

Avukat Mantar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. 2. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresinde ip (urgan) bıraktılar.

Bunu benim zorlamalarım üzerine söyledi. Bu konuda derhal tutanak tutmak istediğimi, sorumluların cezalandırılması için gereken neyse yapmak istediğimi söyledim. Ancak kendisinin tutulduğu yerin koridorlarında diğer cezaevlerindeki gibi kamera olmadığını, bu nedenle korktuğunu şu sözlerle anlattı: 'Bir sabah abin kendini astı dediklerinde hiçbir şey yapamaz, hiçbir şey ispat edemezsin.' Israrlarıma rağmen bana, bu konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmam yönünde söz verdirdi.

Bu şüphesinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bu aşamada bilemiyorum. Aksi olsa bile bu psikolojik işkence ile onun, bu eyleme sürüklendiğini ifade etmek, tarihe not düşmek istedim."

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İlker Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmesiyle ilgili paylaşımı üzerine, avukat Aydın Mantar hakkında 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İlker Gönen isimli şahsın 01/02/2025 tarihinde tutuklu olarak bulunduğu Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda intihar etmesi olayı ile ilgili olarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ivedi ve titizlikle yürütülen soruşturma işlemlerine yönelik olarak, İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar'ın sosyal medya hesabı üzerinden ve görsel medyada yapmış olduğu açıklamalarla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığımızca Av. Aydın Mantar hakkında, 'Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma' suçundan adli soruşturmaya başlanılmıştır."

İLKER GÖNEN KİMDİR?

Doktor İlker Gönen, yenidoğan çetesi olarak bilinen örgütünün iki numaralı ismi olmakla suçlanıyordu.

Fezlekeye göre, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi Dr. Fırat Sarı, Dr. İlker Gönen ile birlikte İstanbul içerisinde birçok özel hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesini işletmek amacıyla aldı. Fırat Sarı daha sonra da, kendisine bağlı sağlık çalışanlarını anlaştıkları hastanelerin yenidoğan birimlerine yerleştirdi.

Şebekenin sağlık çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, 112 Acil Çağrı Merkezi hasta sevklerini yapan Fehmi Alperen, il dışı hasta sevklerini yapan Serdar Yüksel ve o dönemde Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık Hizmetlerinde çalışan Renas Kılıç aracılığıyla, devlet hastanelerinde ya da farklı özel hastanelerde doğup tedavisinin yoğunluktan dolayı başka hastanelerde yapılması uygun görülen bebek hastaları tespit etti. Fezlekedeki suç örgütü şemasında, örgüt elebaşı, yöneticileri ve üyelerinin isimlerine yer verildi.

Şemaya göre, suç örgütünün elebaşılığını Fırat Sarı'nın yaptığı, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir'in ise yönetici olduğu belirtilen fezlekede, örgütün üyelerinin ise Renas Kılıç, Serdar Yüksel, Fehmi Alperen, Hakan Doğukan Taşçı, Hasan Basri Gök, Deniz Korkmaz, Enes Kaan Bölükbaşı, Hüseyin Günerhan, Sümeyye Nur Arslan, Cansu Akyıldırım ve Mehtap Sayar olduğu aktarıldı.

İntihar eden İlker Gönen'in avukatına 'hücresine urgan bıraktılar' soruşturması
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İnşallah Cem Garipoğlu gibi kaçırmadınız Yurtdışına operasyonla, çünkü ucu daha yukarılara değecekti biliyorsunuz ki.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Bunların Devleti kötülemek gibi bir alışkanlığı var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük Devletin aklı ile alay etmek kimsenin haddi değildir

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

İddianın doğruluğu için araştırma yapmak yerine iddia sahibine soruşturma açmak

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme14
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

cehennemin taa en dibinee

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıvatandaş:

bu kişilerin yaşatılması ihanet

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

SAVCILIK BİLGİNİN YANILTICI OLDUĞUNU NEREDEN BİLİYOR HADİ AVUKAT YALAN SÖYLÜYOR DİYELİM ÖLÜYLE KONUŞTULARMI BU SONUCA VARDILAR OLAYI ARAŞTIRACAKLARINA HEMEN AVUKATI SUÇLAMAYA GEÇİP ÜSTÜNÜNÜ ÖRTÜYORLAR İNTİBASI VAR ADALET USÜLÜYLE SAĞLANMAZSA BUGÜN SUÇLUYA YAPILAN DAVRANIŞ YARIN HAPSE DÜŞMÜŞ MASUM İNSANA YAPILIRAK İYİCE MAĞDUR EDİLİR

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıHalit:

iğne sokulamıyor urgan nasıl girecek

Yorum Beğen15
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