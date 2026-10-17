İmamoğlu davasında mahkeme 7 sanığı tahliye etti, duruşma 2 Kasım 2026'ya ertelendi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savcı, Ekrem İmamoğlu'na "CHP İl Başkanlığı binasının alınma süreci var. Buna ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler de oldu, iddianameye de bunlar yansıdı. Bu süreçle ilgili resmi para yatırımının haricinde gayriresmi paraların taşındığı esnasında esnada Genel Müdürünüz Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş aynı karelerde görülüyor. Bu konu hakkında bilginiz var mıydı?" sorusunu sordu. İmamoğlu, "İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok. Tabii ki sonradan öğrendim" yanıtını verdi. Savcının, il binasının satın alınması sürecinde suç gelirlerinin aklanma iddiası olduğundan söz etmesi üzerine İmamoğlu, "Ama ben diyorum ki bu bağış. Aklamayla ilgisi yok yani" dedi. Savcının "Ama özetle o para kaynağını bilmiyorsunuz, değil mi Ekrem Bey?" sorusuna ise Ekrem İmamoğlu "Bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 37. gününde iddianamede 'örgüt lideri' olarak tanımlanan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu'nun çapraz sorgusu yapıldı.

Savcı, Cebeci Maden Sahasına yapılan kaçak hafriyat dökümleri ile kamu zararına yol açılması hakkında, "Savunmanızda Cebeci sahasının Enerji Bakanlığı ve MAPEG'in yetkisinde olduğunu, komisyon başkanının vali olduğunu, bu tablodaki İBB'nin yetkisi bulunmadığını beyan ettiniz. Fakat Harfiyat Toplama Yönetmeliği yasal içeriğine göre, İstanbul sınırları içerisinde harfiyat döküm sahası belirleme, döküm izni verme, taşıma koruma düzenleme yetkisi İBB'ye aittir" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu savcının ifadelerine, "Burası kanunla kurulmuş bir maden sahası. Hafriyat döküm sahası değil" yanıtını verdi. Ardından savcı, "Döküm sahasından sorumlu İSTAÇ genel müdürü, İstanbul'daki tüm hafriyat kabul izinlerinin, güzergah belgelerinin ve kaçak dökümle mücadele yetkisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Dairesi'nde olduğunu ifade etmiş. Günde binlerce kamyonun hafriyat döktüğü bu alanda Çevre Koruma'nın haberinin olmamasının mümkün olmadığını belirtmiş İSTAÇ Genel Müdürünüz. Milyarlarca tonluk atığın dökülmesini nasıl açıklıyorsunuz?" sorusunu sordu.

İmamoğlu'nun, "Sayın savcı, ne siz bu işin uzmanısınız ne ben uzmanıyım" demesi üzerine savcı, "Uzmanı olduk bu dosyada" yanıtını verdi. Ardından İmamoğlu, "Yok, olamadınız ben de olamam. Böyle bir yerin iznini İBB veriyorsa niçin MAPEG burayı her ay denetliyor ya da İBB denetlemiyor? Aralıksız, nefes nefese yüz binlerce kamyon 19 aydır orada döküm yapıyor. Yine kontrolü MAPEG yapıyor. Yine 2 ayda bir kontrolleri Orman Bakanlığı yapıyor vesaire. İBB yok hiçbir yerinde" yanıtını verdi.

Kamera bantlama ve jammer cihazları sorusuna "Bu işler yapılır, edilir, sizin arka planınızdaki insanlar tasarlar" cevabı

Savcının "Koruma polislerinizin, güvenlik personelinizin Le Meridien Otel'deki toplantı salonunun önünde kameraları siyah bant ile kapatırken ve valizlerle jammer olduğu iddia edilen cihazları otele taşınırken güvenlik kamerası görüntüleri yansımıştır. Kanunen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın jammer kullanma yetkisi bulunmadığı halde, kamusal bir görevi ifa ederken bir belediye başkanı neden otel koridorlarında bir iletişim veya görüntü kaydını kesen cihazlar kullanır, kamera bantlar? Niye böyle bir şey yaşandı?" sorusunu sordu. İmamoğlu, "Ben böyle bir talimat vermem. Bu işler yapılır, edilir, sizin arka planınızdaki insanlar tasarlar" yanıtını verdi.

CHP İl Binası Başkanlığı binasının alınması hakkında soruya "Bu bağış" yanıtı

Savcı ardından "CHP İl Binası Başkanlığı binasının alınma süreci var. Buna ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler de oldu, iddianameye de bunlar yansıdı. Bu süreçle ilgili resmi para yatırımının haricinde gayriresmi paraların taşındığı esnasında esnada Genel Müdürünüz Tuncay Yılmaz ve Fatih Keleş aynı karelerde görülüyor. Bu konu hakkında bilginiz var mıydı?" sorusunu sordu.

İmamoğlu soruya, "İfade vermişler zaten. Benim bilgim yok. Tabii ki sonradan öğrendim" yanıtını verdi. Savcı il binasının satın alınması sürecinde suç gelirlerinin aklanma iddiası olduğundan söz etmesi üzerine İmamoğlu "Ama ben diyorum ki bu bağış bağış. Aklamayla ilgisi yok yani" cevabını verdi.

Savcının, "Ama özetle o para kaynağını bilmiyorsunuz, değil mi Ekrem Bey?" sorusuna ise Ekrem İmamoğlu, "Bilmiyorum, tabii ki bilmiyorum" yanıtını verdi.

"Usule uygun olmayan bir bilgiyi alıp almadığı konusunu bilmem mümkün değil"

Ardından söz verilen İçişleri Bakanlığı avukatı "İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ifadesinde, ihalelerle ilgili bilgilerin önce WhatsApp üzerinden, daha sonra kapalı zarf içerisinde Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'e bildirdiğini beyan etmiştir. Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'in görev tanımlarında bu şekilde bir şey var mı?" sorusunu sordu. İmamoğlu, "Ertan Yıldız'ın görev tanımında var, İBB belediye başkan danışmanı olarak bir görevi var ama Fatih Bey'in böyle bir görevi yok. Usule uygun olmayan bir bilgiyi alıp almadığı konusunu bilmem mümkün değildir. Bunlar beyandan ibarettir" yanıtını verdi.

Savcı 2 sanığın tahliyesini istedi

İmamoğlu'nun avukatlarının savunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyesini istedi.

7 sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Anadolu Yakası Park Bahçeler Müdürlüğü Pendik Gözdağı Şefliği memuru Tolga Kılıç, Ağaç A.Ş. çalışanı Fatih Temür, İSTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek, Ağaç A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aytekin Karaaslan, özel şirket çalışanı Adem Başer, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve İBB Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü Nilgün Cendek'in tahliyelerine karar verdi. Duruşma 2 Kasım 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı