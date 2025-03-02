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İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza anının görüntüsü ortaya çıktı

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İstanbul Eyüpsultan'da 25 yaşındaki Muhammet Gürcan Koçak, arızalanan ATV aracını emniyet şeridinde kontrol ettiği sırada yolcu servisinin çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Sürücünün tutuklandığı olayda, kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'da Kemerburgaz yolunda Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ve Timur Cihantimur'un da ABD'ye kaçırıldığı kazanın bir benzeri yaşandı.

İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

ARIZALANAN ATV ARACINI TAMİR EDERKEN ÇARPTI

22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda iddiaya göre, Muhammet Gürcan Koçak (25) seyir halindeyken ATV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. ATV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammet Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu.

İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

KURTARILAMADI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

HAVALİMANINDA YAKALANDI, "DOMUZ SANDIM" DEDİ

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis aracı şoförü M.Y., polis ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.

İkinci Timur Cihantimur vakası: Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

OĞUZ MURAT ACİ'NİN CAN VERDİĞİ KAZAYI HATIRLATTI

Öte yandan, söz konusu kaza yine Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayı akıllara getirdi. Geçen yıl 1 Mart'ta meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı araç, arızalanan ATV aracını kontrol eden Aci'ye çarpmıştı. Cihantimur'un olay yerinden kaçtığı kazada Aci yaşamını yitirmişti. Cihantimur sonrasında annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırılmıştı.

İkinci Timur Cihantimur vakasında kaza anının görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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