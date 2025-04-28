İçinden çıkana bakın! Reçeli kaseye döken vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Metro market şubesinde satılan Aro marka gül reçelinin içerisinden bütün halde bir arı çıkması, görenleri şaşkına çevirdi.

HİJYEN TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte gıda güvenliği ve hijyen standartları bir kez daha tartışmaya açıldı. Uzmanlar, özellikle gıda üretim süreçlerinde gerekli sterilizasyon ve kalite kontrol önlemlerinin eksik olması durumunda, ciddi sağlık risklerinin ortaya çıkabileceğini vurguladı.

TÜKETİCİ DERNEKLERİ DENETİMLER ARTSIN İSTİYOR

Öte yandan tüketici dernekleri, benzer vakaların önüne geçilebilmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve ihlallerin daha ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar ayrıca, özellikle ambalajlı gıda ürünlerinin tüketilmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İşte Denetle'de yayınlanan o görüntüler;