Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

S. Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden endişelendiren açıklama
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
Topluma 'Deprem' korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Korku pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

İçinden çıkana bakın! Reçeli kaseye döken vatandaş neye uğradığını şaşırdı

İçinden çıkana bakın! Reçeli kaseye döken vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Edremit'te bir Metro markette satılan Aro marka gül reçelinin içinden bütün halde bir arı çıktı. Büyük şaşkınlık yaratan olay sonrası hijyen tartışmaları yeniden gündem oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Metro market şubesinde satılan Aro marka gül reçelinin içerisinden bütün halde bir arı çıkması, görenleri şaşkına çevirdi.

HİJYEN TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte gıda güvenliği ve hijyen standartları bir kez daha tartışmaya açıldı. Uzmanlar, özellikle gıda üretim süreçlerinde gerekli sterilizasyon ve kalite kontrol önlemlerinin eksik olması durumunda, ciddi sağlık risklerinin ortaya çıkabileceğini vurguladı.

TÜKETİCİ DERNEKLERİ DENETİMLER ARTSIN İSTİYOR

Öte yandan tüketici dernekleri, benzer vakaların önüne geçilebilmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve ihlallerin daha ağır yaptırımlarla cezalandırılması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar ayrıca, özellikle ambalajlı gıda ürünlerinin tüketilmeden önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

İşte Denetle'de yayınlanan o görüntüler;

İçinden çıkana bakın! Reçeli kaseye döken vatandaş neye uğradığını şaşırdı

İçinden çıkana bakın! Reçeli kaseye döken vatandaş neye uğradığını şaşırdı

İçinden çıkana bakın! Reçeli kaseye döken vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Demekki doğalmış, katkı maddesi görmektense arı görmeyi yeğler olduk.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOzzy Bjk:

En azından arı çıkmış. Ya başka bir şey çıksaydı?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMucahit Kocyigit:

arıysa sorun yok devam

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.