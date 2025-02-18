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Hostesler, acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çekti

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Gecikme yaşanan bir uçuş sırasında hosteslerin acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çektiği ortaya çıktı. Üç hostesin Boeing 737'nin sol kanadına çıkarak fotoğraf çektirdiği görüldü. Olay, Eastar Jet'in 703 numaralı uçuşunda meydana geldi ve havayolu şirketi tarafından soruşturuluyor.

Hostes kızlar pist gecikmesi sırasında acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çekti

Dikkatsiz hava yolu görevlileri, uçağın kanadında selfie çekmek için acil çıkış kapısını açtı.

Görüntülerde, üç üniformalı hostesin Boeing 737'nin sol kanadına çıkarak fotoğraf çektirdiği görülüyor. Hostesler suç işlediklerinin farkında değilmiş gibi görünüyor.

12 Şubat'ta Eastar Jet'in 703 numaralı uçuşunda bir saatten fazla gecikme yaşanırken meydana gelen olay, havayolu şirketi tarafından soruşturuluyor.

Gecikmenin nedeni, Güney Kore'deki Cheongju Uluslararası Havalimanı'nda pistin dört santimetre karla kaplanması ve kapatılmasıydı. Uçuş, yaklaşık bir saat uzaklıktaki Jeju Adası'na gidecekti.

Cheongju Havalimanı askeri tesis olarak sınıflandırıldığından, selfie dahil fotoğraf ve video çekimi kesinlikle yasak. Fotoğraf veya video çekenler üç yıla kadar hapis veya 16.500 sterline kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Eastar Jet, acil çıkış kapılarının özellikle fotoğraf çekmek için açılmadığını açıkladı. Düşük maliyetli havayolu şirketi, mürettebata eğitimin bir parçası olarak kapıyı açma talimatı verildiğini belirtti.

Eastar sözcüsü: "Havayolu şirketi, yoğun kar yağışı nedeniyle oluşan bekleme süresini değerlendirdi ve normalde gerçekleştirilmesi zor olan acil çıkış eğitimi yaptı" dedi.

Seul merkezli havayolu şirketi, yine de hosteslerin davranışlarının uygunsuz olduğunu kabul etti ve olayı soruşturduklarını söyledi.

Kasım ayında, bir yolcu uçuş sırasında acil çıkış kapısını açmaya çalışmıştı. Şok edici görüntülerde, bir adamın inişe 30 dakika kala havadayken uçaktan çıkmaya çalışması üzerine diğer korkmuş yolcular tarafından zapt edildiği görülüyordu. Copa Havayolları'nın CM204 sefer sayılı uçuşu Brezilya'nın Brasilia kentinden Panama City'ye gidiyordu.

Ocak 2024'te, Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşu, kapı tıkacının fırlayıp kontrolsüz dekompresyona neden olması üzerine ABD'nin Oregon eyaletindeki Portland'a acil iniş yapmıştı. Uçaktaki 177 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatta kaldı.

2020'de ise Pakistan Uluslararası Havayolları'nın PK631 sefer sayılı İslamabad-Sukkur uçuşunda, iniş sırasında uçak kapısı aniden açılmıştı.

Hostesler, acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çekti

Hostesler, acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çekti

Hostesler, acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çekti

Hostesler, acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çekti

Hostesler, acil çıkış kapısını açıp uçağın kanadında selfie çekti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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