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Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın bölgedeki evlere de sıçrarken vatandaşların tahliyesine de başlandı. Alevlerle mücadele için çevre illerden de destek istendi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan 152 araç ve 479 personel ile müdahale devam ediyor. 4 eve sıçrayan yangında bölgedeki vatandaşları tahliye etmek için 7 araç görevlendirilirken çevre illerden de destek istendi.

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor, Destek Talepleri Artıyor

YANGIN GÜNDÜZ SAATLERİNDE BAŞLADI

Yangın, saat 11.40 sıralarında Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına şuan itibariyle 152 araç ve 479 personel ile müdahale devam ediyor.

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor, Destek Talepleri Artıyor

ÇEVRE İLLERDEN DESTEK İSTENDİ

Yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimaline karşın AFAD ekipleri yangından etkilenebilecek vatandaşlarımızın tahliyesi için bölgeye 7 adet servis aracı yönlendirildi. Jandarma ve Emniyet birimlerine bağlı TOMA'lar da yangına müdahaleye destek veriyor. Ayrıca çevre iller; Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'ten yangına müdahale amacıyla araç ve personel talep edildi.

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor, Destek Talepleri Artıyor

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Harlısu mevkinde yangının sıçradığı 4 eve müdahale edilerek yangın söndürüldü, aileler güvenli alana tahliye edildi. Yaşanan korku dolu anları anlatan Memiş Azad, "Yangın saat 11.00'de başladı. Yangın Kozaklı köyünden bu tarafa geldi. Şuan da köyün içine kadar geldi. Ahırlar yandı, evler yanıyor. Köyün tümü boşaldı. Yangın, çok büyük 5 tane ev yandı. 3 de ahı yandı" dedi.

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor, Destek Talepleri Artıyor

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor, Destek Talepleri Artıyor

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor, Destek Talepleri Artıyor

Hatay'da Orman Yangını Evleri Tehdit Ediyor, Destek Talepleri Artıyor

Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - 3.Sayfa
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