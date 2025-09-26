Güllü'nün ölümünde sır perdesi aralandı! Valilik açıklamasında kahreden detay

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden "Güllü" ismiyle tanınan Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde 6'ncı kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşında vefat eden sanatçının ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu.

"İNTİHAR HABERLERİ ASILSIZDIR"

Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun."

VALİLİK: GÜLLÜ EĞLENİRKEN DÜŞTÜ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde "yüksekten düşme" konusu olduğunun bildirilmesi üzerine görevlilerin adrese gittiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi: "Adrese gidildiğinde sanatçı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut'un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda, 'yüksekten düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır."

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin kapısına şifre ve kamera taktıran Güllü, o anlara ait görüntülerde, "Artık kendimi çok güvende hissediyorum. Furkan kardeşim bana şifreli kapı yaptı. şifre olmadan asla hiç kimse giremez. Kamera, fotoğraf kaydı var. Şiddetle tavsiye ediyorum. Kötü ve zor günlerden geçiyoruz. Bütün herkese gerekli olan bir ürün" ifadelerini kullandı.

SON RÖPORTAJINDA VASİYET GİBİ İSTEK

51 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, miras yüzünden ailelerin yaşadığı tartışmalara değinmişti. "Benim de iki çocuğum bir torunum var. Ben ölünce eğer bu şekilde olacaksa bana Allah rahmet eğlesin. Benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmadı" sözleriyle dikkat çekmişti.

HAYATINI FİLM YAPMAK İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı ayrıca hayatının film olmasını istediğini dile getirmiş, başrolde Serenay Sarıkaya'yı görmek istediğini açıklamıştı. Güllü, "Duruşu ve asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız bile" diyerek vasiyet niteliğinde bir istekte bulunmuştu.

DEMET AKALIN: UMARIM KAMERALAR İNCELENİR

Vefat haberi, sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Demet Akalın dikkat çeken bir yorumda bulundu. Güllü'nün ölümüyle ilgili yorum yapan Akalın, "Umarım çevredeki apartmanlardan kameralar incelenir. Aşırı üzüldüm, yazık. O kadar acılar, zor yıllar geçir, sonra bu son! Hiç aklıma yatmıyor, araştırılır inşalllah" ifadeleriyle olayın araştırılması için çağrı yaptı.

"ALİŞAN'IN TELEFONUNA İRKİLDİM"

Ayrıca, Güllü'nün fotoğrafının olduğu bir paylaşımıyla hisleri dile getiren Akalın, şu ifadeleri kullandı: "Alişan'ın telefonuna irkildim, inanamadım hatta anlamadım! Gitmiş olamazsın hayata bu kadar tutunmuşken, inanamıyorum hala çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin."

GÜLLÜ KİMDİR?

Güllü, gerçek adıyla Gül Tut, 1973 yılında İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğmuş Türk arabesk-fantezi müzik sanatçısıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarında zorlu bir hayat sürmesine rağmen güçlü sesiyle kısa sürede dikkat çekmiş ve 1990'lı yıllarda müzik piyasasına adım atmıştır. Özellikle "Oyuncak Gibi", "Kırılsın Ellerim" ve "Sevdalım" gibi şarkılarıyla tanınmış, "Kasımpaşalı Güllü" lakabıyla da bilinir hale gelmiştir. Kendine has yorumu, sahne enerjisi ve dobra kişiliğiyle halkın sevgisini kazanmıştır.

Bugün hâlâ arabesk ve fantezi müziğin unutulmaz kadın sesleri arasında yer almakta, zaman zaman konserler ve televizyon programlarıyla sevenleriyle buluşmaktadır.

