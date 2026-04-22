Murat Övüç'e 11 ay hapis cezası verildi

SANAL medyada yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yargılanan Murat Övüç 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanal medya fenomeni Murat Övüç'ün başörtü takarak çektiği bir videonun sanal medyada yeniden dolaşıma girmesi üzerine olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Övüç, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Murat Övüç ile avukatı katıldı.Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Övüç hakkında 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.

11 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Duruşmada son sözü sorulan sanık Övüç, mahkemeden beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Murat Övüç'ün, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan 11 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.20 Aralık 2025'te tutuklanan Murat Övüç 1 Nisan 2026'da adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

